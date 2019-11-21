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На Україну знову насувається циклон

На Україну знову насувається циклон
У неділю, 23 травня, у більшості регіонів Україні - сонячна погода й пригріє до +25°, короткочасні дощі можливі місцями у західних областях та на півночі.

Але з понеділка країну накриє циклон з сильними опадами й поривчастим вітром.

Про це синоптикиня Наталка Діденко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"До західних областей в неділю почне підбиратися циклон, який в понеділок накриє подекуди навіть сильними дощами значну частину України. Вдень (23 травня) опади оминуть столицю. А ось у понеділок у Києві очікується сильний дощ із сильним вітром", - повідомила Діденко.


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Теги: Наталка Діденко, прогноз, погода, вітер, дощ
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