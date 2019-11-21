На Україну знову насувається циклон

У неділю, 23 травня, у більшості регіонів Україні - сонячна погода й пригріє до +25°, короткочасні дощі можливі місцями у західних областях та на півночі.Але з понеділка країну накриє циклон з сильними опадами й поривчастим вітром.Про це синоптикиня Наталка Діденко повідомила на своїй сторінці у Facebook."До західних областей в неділю почне підбиратися циклон, який в понеділок накриє подекуди навіть сильними дощами значну частину України. Вдень (23 травня) опади оминуть столицю. А ось у понеділок у Києві очікується сильний дощ із сильним вітром", - повідомила Діденко.