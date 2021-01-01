У Луцьку в госпіталі ветеранів війни змушені вводити платні послуги і скорочувати персонал

Члени постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров`я, материнства та дитинства погодили тарифи на платні послуги, які вводяться у КП "Волинський обласний госпіталь ветеранів війни" Волинської обласної ради".Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної ради.Директорка комунального підприємствапояснила депутатам, що такий крок на разі є вкрай необхідним, аби заклад зміг нормально функціонувати в умовах медичної реформи. Мовляв, у госпіталі лікують пацієнтів так само, як і в інших закладах вторинного рівня, тобто за укладеними договорами з НСЗУ за програмою медичних гарантій."На сьогодні від госпіталю ветеранів війни лишилася одна назва. Бо ми працюємо згідно з Законом України "Про основні гарантії медичного забезпечення населення" і ці гарантії не передбачають жодних пільг для ветеранів війни незалежно від категорій. А оплата проводиться за пакетами медичних послуг. Ми зараз лікуємо не так, як це робили раніше. Раніше ми проводили повний комплексний медичний огляд, дивилися, які захворювання. Зараз ми лікуємо хворобу, звітуємося за основним захворюванням і одержуємо кошти від НСЗУ, відповідно до пакету, за яким лікується цей пацієнт. Всі наші прохання звернути увагу на необхідність включити до пакетів НСЗУ медичні послуги пов’язані з лікуванням та реабілітацією ветеранів війни, залишилися без відповіді", - бідкається вона.Окрім введення платних послуг, керівництво госпіталю змушене скорочувати тамтешніх працівників.«Ми повинні скорочувати персонал, дуже утискатися, в зв’язку з тим, що всі наші листи, які ми писали до центральних органів влади, за підтримки облради - результатів не дали. Ми маємо багато важких хворих старшого віку, які важчі за своїм соматичним станом, ніж хворі молодого віку, але фінансування однакове. Навіть коефіцієнт на вік, який передбачений на первинній ланці, де сімейний лікар одержує доплату тільки за те, що з ним уклала декларацію людина старша як 65 років, нам не передбачена. НСЗУ відповідає, що оплачують за складність. Сама операція – це одна справа, а виходити пацієнта після протезування суглобу, якому 92 роки - це значно важче", – розповідає Тетяна Масікова.Вона також зауважила, що раніше у госпіталі могли обстежувати пацієнтів комплексно, адже вкладалися у визначену Постановою Кабінету Міністрів суму – 65 гривень на день."Сьогодні ж ця Постанова не діє, Закон України "Про статус ветеранів війни" також не виконується, але і не відмінений. Тому така ситуація", - зауважила вона.Депутаткасвоєю чергою констатувала, що профільна комісія чи не на кожному засіданні погоджує тарифи на платні послуги для закладів хорони здоров'я області."Це тривалий, динамічний процес, кожен лікувальний заклад готує поступово перелік платних послуг, якщо вони бачать, що є нагальна потреба їх затверджувати, що є попит на ці послуги. Заклади подають свої розрахунки в управління охорони здоров’я облдержадміністрації, де їх перевіряють, а медична комісія затверджує. Це стало вимогою часу", – резюмувавла голова медичної комісії.