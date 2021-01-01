У місті на Волині – аварія з потерпілими. ФОТО
Сьогодні, 13:44
23-го травня на перехресті вулиць Шахтарської та траси Р-15 у Нововолинську трапилася ДТП.
Про це повідомляє БУГ.
Інформують, що зіткнулися два авто: Mercedes та Volkswagen. Від удару автівки розвернуло і Volkswagen в’їхав у паркан.
Як розповіли очевидці, Mercedes їхав з вулиці Шахтарської, а Volkswagen рухався трасою від Володимира. Також зазначили, що не працювало червоне світло на світлофорі зі сторони автостанції.
Внаслідок ДТП є постраждалі.
Автомобілі зазнали значних пошкоджень. На місці працювала слідчо-оперативна група і медики.
Зауважують також, що на цьому проблемному перехресті досить часто трапляються аварії.
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Про це повідомляє БУГ.
Інформують, що зіткнулися два авто: Mercedes та Volkswagen. Від удару автівки розвернуло і Volkswagen в’їхав у паркан.
Як розповіли очевидці, Mercedes їхав з вулиці Шахтарської, а Volkswagen рухався трасою від Володимира. Також зазначили, що не працювало червоне світло на світлофорі зі сторони автостанції.
Внаслідок ДТП є постраждалі.
Автомобілі зазнали значних пошкоджень. На місці працювала слідчо-оперативна група і медики.
Зауважують також, що на цьому проблемному перехресті досить часто трапляються аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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