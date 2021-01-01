У місті на Волині – аварія з потерпілими. ФОТО





Про це повідомляє



Інформують, що зіткнулися два авто: Mercedes та Volkswagen. Від удару автівки розвернуло і Volkswagen в’їхав у паркан.



Як розповіли очевидці, Mercedes їхав з вулиці Шахтарської, а Volkswagen рухався трасою від Володимира. Також зазначили, що не працювало червоне світло на світлофорі зі сторони автостанції.



Внаслідок ДТП є постраждалі.



Автомобілі зазнали значних пошкоджень. На місці працювала слідчо-оперативна група і медики.



Зауважують також, що на цьому проблемному перехресті досить часто трапляються аварії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-го травня на перехресті вулиць Шахтарської та траси Р-15 у Нововолинську трапилася ДТП.Про це повідомляє БУГ Інформують, що зіткнулися два авто: Mercedes та Volkswagen. Від удару автівки розвернуло і Volkswagen в’їхав у паркан.Як розповіли очевидці, Mercedes їхав з вулиці Шахтарської, а Volkswagen рухався трасою від Володимира. Також зазначили, що не працювало червоне світло на світлофорі зі сторони автостанції.Внаслідок ДТП є постраждалі.Автомобілі зазнали значних пошкоджень. На місці працювала слідчо-оперативна група і медики.Зауважують також, що на цьому проблемному перехресті досить часто трапляються аварії.

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