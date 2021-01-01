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У місті на Волині – аварія з потерпілими. ФОТО

У місті на Волині – аварія з потерпілими. ФОТО
23-го травня на перехресті вулиць Шахтарської та траси Р-15 у Нововолинську трапилася ДТП.

Про це повідомляє БУГ.

Інформують, що зіткнулися два авто: Mercedes та Volkswagen. Від удару автівки розвернуло і Volkswagen в’їхав у паркан.

Як розповіли очевидці, Mercedes їхав з вулиці Шахтарської, а Volkswagen рухався трасою від Володимира. Також зазначили, що не працювало червоне світло на світлофорі зі сторони автостанції.

Внаслідок ДТП є постраждалі.

Автомобілі зазнали значних пошкоджень. На місці працювала слідчо-оперативна група і медики.

Зауважують також, що на цьому проблемному перехресті досить часто трапляються аварії.

У місті на Волині – аварія з потерпілими. ФОТО
У місті на Волині – аварія з потерпілими. ФОТО
У місті на Волині – аварія з потерпілими. ФОТО
У місті на Волині – аварія з потерпілими. ФОТО
У місті на Волині – аварія з потерпілими. ФОТО

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Теги: аварія, Нововолинськ
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