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Більшість офіційних безробітних на Волині – люди з вищою освітою і колишні держслужбовці

Більшість офіційних безробітних на Волині – люди з вищою освітою і колишні держслужбовці
На Волині зросла чисельність безробітних. На сьогодні на обліку перебувають 10 800 осіб.

Про це під час комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства повідомив директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк, інформують на сайті Волиньради.

10 800 осіб в області отримують допомогу по безробіттю. У базі вакансій обласного центру зайнятості є 2 тисячі позицій.

"Спостерігаємо дисбаланс у структурі вакансій та безробітних. На обліку кількісно переважають особи з вищою освітою та держслужбовці. Ринок праці гостро потребує робітничих професій", - наголосив Роман Романюк.

Депутати рекомендували директору обласного центру зайнятості до 1 червня надіслати до апарату облради інформацію про потребу у підготовці фахівців робітничих професій.

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Теги: безробітні, центр зайнятості, Роман Романюк
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