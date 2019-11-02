Більшість офіційних безробітних на Волині – люди з вищою освітою і колишні держслужбовці

На Волині зросла чисельність безробітних. На сьогодні на обліку перебувають 10 800 осіб.Про це під час комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства повідомив директор Волинського обласного центру зайнятості, інформують на сайті Волиньради.10 800 осіб в області отримують допомогу по безробіттю. У базі вакансій обласного центру зайнятості є 2 тисячі позицій."Спостерігаємо дисбаланс у структурі вакансій та безробітних. На обліку кількісно переважають особи з вищою освітою та держслужбовці. Ринок праці гостро потребує робітничих професій", - наголосив Роман Романюк.Депутати рекомендували директору обласного центру зайнятості до 1 червня надіслати до апарату облради інформацію про потребу у підготовці фахівців робітничих професій.