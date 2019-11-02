Більшість офіційних безробітних на Волині – люди з вищою освітою і колишні держслужбовці
Сьогодні, 16:27
На Волині зросла чисельність безробітних. На сьогодні на обліку перебувають 10 800 осіб.
Про це під час комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства повідомив директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк, інформують на сайті Волиньради.
10 800 осіб в області отримують допомогу по безробіттю. У базі вакансій обласного центру зайнятості є 2 тисячі позицій.
"Спостерігаємо дисбаланс у структурі вакансій та безробітних. На обліку кількісно переважають особи з вищою освітою та держслужбовці. Ринок праці гостро потребує робітничих професій", - наголосив Роман Романюк.
Депутати рекомендували директору обласного центру зайнятості до 1 червня надіслати до апарату облради інформацію про потребу у підготовці фахівців робітничих професій.
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Про це під час комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства повідомив директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк, інформують на сайті Волиньради.
10 800 осіб в області отримують допомогу по безробіттю. У базі вакансій обласного центру зайнятості є 2 тисячі позицій.
"Спостерігаємо дисбаланс у структурі вакансій та безробітних. На обліку кількісно переважають особи з вищою освітою та держслужбовці. Ринок праці гостро потребує робітничих професій", - наголосив Роман Романюк.
Депутати рекомендували директору обласного центру зайнятості до 1 червня надіслати до апарату облради інформацію про потребу у підготовці фахівців робітничих професій.
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