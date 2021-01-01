У Луцьку в парку на «чортовому колесі» на висоті застрягли люди. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО

У центральному парку Луцька колесо огляду, яке ще називають «чортовим колесом», зупинилося у момент, коли на висоті перебували люди.Про цеповідомили очевидці події.Інформують, що на місці станом на 17 годину працюють надзвичайники. Присутні також медики та поліція.Колесо намагаються запустити за допомогою троса.ОНОВЛЕНО:Станом на 17:30 стало відомо, що людей з атракціону вже зняли. Їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.