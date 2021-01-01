У Луцьку в парку на «чортовому колесі» на висоті застрягли люди. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 17:13
У центральному парку Луцька колесо огляду, яке ще називають «чортовим колесом», зупинилося у момент, коли на висоті перебували люди.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Інформують, що на місці станом на 17 годину працюють надзвичайники. Присутні також медики та поліція.
Колесо намагаються запустити за допомогою троса.
ОНОВЛЕНО:
Станом на 17:30 стало відомо, що людей з атракціону вже зняли. Їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Інформують, що на місці станом на 17 годину працюють надзвичайники. Присутні також медики та поліція.
Колесо намагаються запустити за допомогою троса.
ОНОВЛЕНО:
Станом на 17:30 стало відомо, що людей з атракціону вже зняли. Їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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