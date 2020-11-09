На Карпенка-Карого у Луцьку в аварію потрапив велосипедист, його забрали до лікарні

Сьогодні, 23 травня, близько 11-ї години, луцьким патрульним надійшло повідомлення про ДТП з травмованими на вулиці Карпенка-Карого.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Інформують, що поліцейські, які оперативно прибули на місце події, поспілкувалися з учасниками автопригоди та встановили, що велосипедист разом рухався разом із авто ВАЗ 2115 в одній смузі. Згодом водій автомобіля вирішив здійснити обгін велосипедиста, під час якого велосипедист здійснив розворот. Керманич авто не зміг вчасно зупинити транспортний засіб, внаслідок чого здійснив наїзд на велосипедиста.Останньому викликали екстрену медичну допомогу, яка шпиталізувала чоловіка до лікарні.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, забезпечували охорону місця події та здійснювали регулювання дорожнього руху.