Рятувальники зняли з «чортового колеса» у Луцьку 6 дітей і 6 дорослих

зупинилося у центральному парку Луцька, усіх людей, що там перебували на момент інциденту.



Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



Інформують, що на колесі огляду перебувало 12 осіб, з них - 6 дітей.



Наразі загрози життю та здоров'ю немає.



Для зняття людей з колеса від ДСНС залучили 14 осіб та 4 одиниці техніки.





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