Рятувальники зняли з «чортового колеса» у Луцьку 6 дітей і 6 дорослих
Сьогодні, 17:52
О 17:11 рятувальники зняли з колеса огляду, яке зупинилося у центральному парку Луцька, усіх людей, що там перебували на момент інциденту.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Інформують, що на колесі огляду перебувало 12 осіб, з них - 6 дітей.
Наразі загрози життю та здоров'ю немає.
Для зняття людей з колеса від ДСНС залучили 14 осіб та 4 одиниці техніки.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Інформують, що на колесі огляду перебувало 12 осіб, з них - 6 дітей.
Наразі загрози життю та здоров'ю немає.
Для зняття людей з колеса від ДСНС залучили 14 осіб та 4 одиниці техніки.
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Сьогодні, 17:13
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