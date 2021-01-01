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Рятувальники зняли з «чортового колеса» у Луцьку 6 дітей і 6 дорослих

Рятувальники зняли з «чортового колеса» у Луцьку 6 дітей і 6 дорослих
О 17:11 рятувальники зняли з колеса огляду, яке зупинилося у центральному парку Луцька, усіх людей, що там перебували на момент інциденту.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Інформують, що на колесі огляду перебувало 12 осіб, з них - 6 дітей.

Наразі загрози життю та здоров'ю немає.

Для зняття людей з колеса від ДСНС залучили 14 осіб та 4 одиниці техніки.

Рятувальники зняли з «чортового колеса» у Луцьку 6 дітей і 6 дорослих
Рятувальники зняли з «чортового колеса» у Луцьку 6 дітей і 6 дорослих

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Теги: колесо огляду, парк, Луцьк
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Коментарі 2
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Вся країна застрягла на чортовому колесі.
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Дякуємо уклінно від щирого серця пану міському голові за порятунко лучан!
Дякуємо!!!
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