В Італії обірвалася кабіна на канатній дорозі: є загиблі





Як передає



Аварія сталася на канатній дорозі Стреза-Моттароне, котра щойно була відкрита, на місці події триває робота рятувальних загонів. Сьогодні підйомники на італійьких курртах відновили роботу після локдауну, що спричинило наплив туристів.



Аварія сталася на канатній дорозі Стреза-Моттароне, що починається від озера Маджоре, близько 13:00 23 травня.



Кабіна з людьми обірвалася в одній з найвищих точок канатної дороги, недалеко від кінця маршруту на вершині Моттароне, у лісистій та важкодоступній зоні. На місці працюють рятувальні служби.





Всього у кабіні було 11 пасажирів. За останніми повідомленнями, постраждало двоє дітей, їх евакуювали медичними гелікоптерами до Турина.



Зазначену канатну дорогу у 2014 році закривали на капітальне оновлення вартістю чотири мільйони євро, і знову запустили з серпня 2016 року.



Під час локдауну вона не працювала і прийняла перших пасажирів 24 квітня. Повідомляється, що 23 травня там спостерігався досить значний потік людей - у сонячний вихідний чимало туристів з’їхалися, щоб подивитися краєвид на озеро.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На півночі Італії внаслідок обриву кабіни на канатній дорозі загинули 13 людей.Як передає Укрінформ , про це інформує видання La Stampa.Аварія сталася на канатній дорозі Стреза-Моттароне, котра щойно була відкрита, на місці події триває робота рятувальних загонів. Сьогодні підйомники на італійьких курртах відновили роботу після локдауну, що спричинило наплив туристів.Аварія сталася на канатній дорозі Стреза-Моттароне, що починається від озера Маджоре, близько 13:00 23 травня.Кабіна з людьми обірвалася в одній з найвищих точок канатної дороги, недалеко від кінця маршруту на вершині Моттароне, у лісистій та важкодоступній зоні. На місці працюють рятувальні служби.Всього у кабіні було 11 пасажирів. За останніми повідомленнями, постраждало двоє дітей, їх евакуювали медичними гелікоптерами до Турина.Зазначену канатну дорогу у 2014 році закривали на капітальне оновлення вартістю чотири мільйони євро, і знову запустили з серпня 2016 року.Під час локдауну вона не працювала і прийняла перших пасажирів 24 квітня. Повідомляється, що 23 травня там спостерігався досить значний потік людей - у сонячний вихідний чимало туристів з’їхалися, щоб подивитися краєвид на озеро.

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