На Волині буде своя «Студентська республіка»: правда, лише на два дні





Як повідомляють організатори фесту волинська обласна Студентська Рада, у фестивалі візьмуть участь представники усіх навчальних закладів Волині, кожен з яких облаштує своє студентське наметове містечко.



Також мають відбутися семінари і тренінги для активістів студентського самоврядування, конкурси, ігрові змагання, інтелектуальні та спортивні турніри. Найважливішою подією фестивалю стануть вибори команди-делегатів на всеукраїнську студентську республіку.



Організаторами фестивалю є ВМГО «Студентська республіка», ГО «Студентська Рада Волині». За підтримки управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА. Відкриття фестивалю відбудеться 4 червня о 12:00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 4 по 6 червня на базі дитячого оздоровчого закладу «Сонячний» , що знаходиться у селі Гаразджа Луцького району, відбудеться ХIІІ регіональний етап всеукраїнського студентського фестивалю «Студентська республіка 2021».Як повідомляють організатори фесту волинська обласна Студентська Рада, у фестивалі візьмуть участь представники усіх навчальних закладів Волині, кожен з яких облаштує своє студентське наметове містечко.Також мають відбутися семінари і тренінги для активістів студентського самоврядування, конкурси, ігрові змагання, інтелектуальні та спортивні турніри. Найважливішою подією фестивалю стануть вибори команди-делегатів на всеукраїнську студентську республіку.Організаторами фестивалю є ВМГО «Студентська республіка», ГО «Студентська Рада Волині». За підтримки управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА. Відкриття фестивалю відбудеться 4 червня о 12:00.

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