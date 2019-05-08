На Волині буде своя «Студентська республіка»: правда, лише на два дні
Сьогодні, 22:22
З 4 по 6 червня на базі дитячого оздоровчого закладу «Сонячний» , що знаходиться у селі Гаразджа Луцького району, відбудеться ХIІІ регіональний етап всеукраїнського студентського фестивалю «Студентська республіка 2021».
Як повідомляють організатори фесту волинська обласна Студентська Рада, у фестивалі візьмуть участь представники усіх навчальних закладів Волині, кожен з яких облаштує своє студентське наметове містечко.
Також мають відбутися семінари і тренінги для активістів студентського самоврядування, конкурси, ігрові змагання, інтелектуальні та спортивні турніри. Найважливішою подією фестивалю стануть вибори команди-делегатів на всеукраїнську студентську республіку.
Організаторами фестивалю є ВМГО «Студентська республіка», ГО «Студентська Рада Волині». За підтримки управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА. Відкриття фестивалю відбудеться 4 червня о 12:00.
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Як повідомляють організатори фесту волинська обласна Студентська Рада, у фестивалі візьмуть участь представники усіх навчальних закладів Волині, кожен з яких облаштує своє студентське наметове містечко.
Також мають відбутися семінари і тренінги для активістів студентського самоврядування, конкурси, ігрові змагання, інтелектуальні та спортивні турніри. Найважливішою подією фестивалю стануть вибори команди-делегатів на всеукраїнську студентську республіку.
Організаторами фестивалю є ВМГО «Студентська республіка», ГО «Студентська Рада Волині». За підтримки управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА. Відкриття фестивалю відбудеться 4 червня о 12:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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