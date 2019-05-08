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На Волині буде своя «Студентська республіка»: правда, лише на два дні

На Волині буде своя «Студентська республіка»: правда, лише на два дні
З 4 по 6 червня на базі дитячого оздоровчого закладу «Сонячний» , що знаходиться у селі Гаразджа Луцького району, відбудеться ХIІІ регіональний етап всеукраїнського студентського фестивалю «Студентська республіка 2021».

Як повідомляють організатори фесту волинська обласна Студентська Рада, у фестивалі візьмуть участь представники усіх навчальних закладів Волині, кожен з яких облаштує своє студентське наметове містечко.

Також мають відбутися семінари і тренінги для активістів студентського самоврядування, конкурси, ігрові змагання, інтелектуальні та спортивні турніри. Найважливішою подією фестивалю стануть вибори команди-делегатів на всеукраїнську студентську республіку.

Організаторами фестивалю є ВМГО «Студентська республіка», ГО «Студентська Рада Волині». За підтримки управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА. Відкриття фестивалю відбудеться 4 червня о 12:00.

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Теги: Студентська республіка, Гаразджа
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