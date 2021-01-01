Школа на Волині – в десятці кращих шкіл України





Про це пишуть на офіційній сторінці Володимир-Волинської міської територіальної громади, повідомляє «



Проєкт ЗОШ №5 був відібраний з понад 200 шкіл з усієї України. Тож уже наступного року на базі навчального закладу буде створене перше у місті соціальне шкільне підприємство, а саме Центр дозвілля для молоді.



Наступний етап участі у проєкті – навчальні тренінги для кураторів. В кінці травня у такому тренінгу візьме участь заступник директора Олександр Тарасюк, який курує створення шкільного підприємства. Восени навчання пройдуть учні, які задіяні у проєкті, далі буде створено громадську організацію і почнеться робота з відкриття “підприємства” на розвиток якого школа отримає грант у сумі тисяча євро.



Передбачають, що на базі школи запрацює Центр дозвілля для молоді, де будуть проводитись творчі вечори, конкурси та різні цікаві заходи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда Володимир-Волинської ЗОШ №5 ім. А. Кореневського потрапила до десятки кращих шкіл України, котрі узяли участь в українсько-німецькому проєкті Social Student Companites to Activate the Youth (Соціальне шкільне підприємництво).Про це пишуть на офіційній сторінці Володимир-Волинської міської територіальної громади, повідомляє « Волинь UA ».Проєкт ЗОШ №5 був відібраний з понад 200 шкіл з усієї України. Тож уже наступного року на базі навчального закладу буде створене перше у місті соціальне шкільне підприємство, а саме Центр дозвілля для молоді.Наступний етап участі у проєкті – навчальні тренінги для кураторів. В кінці травня у такому тренінгу візьме участь заступник директора Олександр Тарасюк, який курує створення шкільного підприємства. Восени навчання пройдуть учні, які задіяні у проєкті, далі буде створено громадську організацію і почнеться робота з відкриття “підприємства” на розвиток якого школа отримає грант у сумі тисяча євро.Передбачають, що на базі школи запрацює Центр дозвілля для молоді, де будуть проводитись творчі вечори, конкурси та різні цікаві заходи.

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