Збірна України з футболу зіграла внічию з командою Бахрейну в контрольному матчі
Сьогодні, 23:10
Збірна України з футболу уникла поразки в товариському матчі з командою Бахрейна, що займає в рейтингу ФІФА 99-е місце. Перший в історії поєдинок між цими збірними вiдбувся на ОСК "Металіст" в Харкові і завершився внічию 1:1.
Підопічні Андрія Шевченка у Харкові зіграли внічию з командою Бахрейну - 1:1, повідомляє Укрінформ.
Авторами голів на арені «Металіст» стали Дійя, який ударом з пенальті вивів гостей вперед на 75-й хвилини зустрічі, та Віктор Циганков (90+1).
ПІд час підготовки до чемпіонату Європи, який стартує 11 червня, «синьо-жовті» також проведуть контрольні поєдинки з командами Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).
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Підопічні Андрія Шевченка у Харкові зіграли внічию з командою Бахрейну - 1:1, повідомляє Укрінформ.
Авторами голів на арені «Металіст» стали Дійя, який ударом з пенальті вивів гостей вперед на 75-й хвилини зустрічі, та Віктор Циганков (90+1).
ПІд час підготовки до чемпіонату Європи, який стартує 11 червня, «синьо-жовті» також проведуть контрольні поєдинки з командами Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).
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