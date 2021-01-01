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Збірна України з футболу зіграла внічию з командою Бахрейну в контрольному матчі

Збірна України з футболу зіграла внічию з командою Бахрейну в контрольному матчі
Збірна України з футболу уникла поразки в товариському матчі з командою Бахрейна, що займає в рейтингу ФІФА 99-е місце. Перший в історії поєдинок між цими збірними вiдбувся на ОСК "Металіст" в Харкові і завершився внічию 1:1.

Підопічні Андрія Шевченка у Харкові зіграли внічию з командою Бахрейну - 1:1, повідомляє Укрінформ.

Авторами голів на арені «Металіст» стали Дійя, який ударом з пенальті вивів гостей вперед на 75-й хвилини зустрічі, та Віктор Циганков (90+1).

ПІд час підготовки до чемпіонату Європи, який стартує 11 червня, «синьо-жовті» також проведуть контрольні поєдинки з командами Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).


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Теги: футбол Україна, Бахрейм
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