Збірна України з футболу зіграла внічию з командою Бахрейну в контрольному матчі





Підопічні Андрія Шевченка у Харкові зіграли внічию з командою Бахрейну - 1:1, повідомляє



Авторами голів на арені «Металіст» стали Дійя, який ударом з пенальті вивів гостей вперед на 75-й хвилини зустрічі, та Віктор Циганков (90+1).



ПІд час підготовки до чемпіонату Європи, який стартує 11 червня, «синьо-жовті» також проведуть контрольні поєдинки з командами Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збірна України з футболу уникла поразки в товариському матчі з командою Бахрейна, що займає в рейтингу ФІФА 99-е місце. Перший в історії поєдинок між цими збірними вiдбувся на ОСК "Металіст" в Харкові і завершився внічию 1:1.Підопічніу Харкові зіграли внічию з командою Бахрейну - 1:1, повідомляє Укрінформ Авторами голів на арені «Металіст» стали, який ударом з пенальті вивів гостей вперед на 75-й хвилини зустрічі, та(90+1).ПІд час підготовки до чемпіонату Європи, який стартує 11 червня, «синьо-жовті» також проведуть контрольні поєдинки з командами Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію