Танцювальний флешмоб від медиків волинської екстренки.ВІДЕО





Про це пишуть на сайті центру.



Головний меседж цього дня «Ми завжди з Тобою!». Цього року служби екстреної медичної допомоги запалюють під композицію Jerusalema Dance Challenge та долучаються до танцювального флешмобу.



«Дякуємо усім причетним! Далі буде…», – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф долучилися до всеукраїнського флешмобу, присвяченого Всесвітньому дню екстреної медичної допомоги «EMDAY 2021», який відзначається 27 травня.Про це пишуть на сайті центру.Головний меседж цього дня «Ми завжди з Тобою!». Цього року служби екстреної медичної допомоги запалюють під композицію Jerusalema Dance Challenge та долучаються до танцювального флешмобу.«Дякуємо усім причетним! Далі буде…», – йдеться у повідомленні.

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