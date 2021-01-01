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Танцювальний флешмоб від медиків волинської екстренки.ВІДЕО

Танцювальний флешмоб від медиків волинської екстренки.ВІДЕО
Працівники Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф долучилися до всеукраїнського флешмобу, присвяченого Всесвітньому дню екстреної медичної допомоги «EMDAY 2021», який відзначається 27 травня.

Про це пишуть на сайті центру.

Головний меседж цього дня «Ми завжди з Тобою!». Цього року служби екстреної медичної допомоги запалюють під композицію Jerusalema Dance Challenge та долучаються до танцювального флешмобу.

«Дякуємо усім причетним! Далі буде…», – йдеться у повідомленні.


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Теги: відео флешмоб, медики
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