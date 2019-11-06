Відомо, хто з волинських вокалістів пройшов у півфінал «Чорноморських ігор»

4 сольні виконавці та вокальний гурт з Волині пройшли у фінальну частину фестивалю 18-го Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю «Чорноморські ігри-2021».Про це повідомляють на сайті «Таврійські ігри».За підсумками двох відбірних турів до півфіналу 18-го Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю "Чорноморські Ігри" пройшли наступні конкурсант з Волині:з Луцька пройшла у півфінал конкурсу у категорії «вокалістки 6-10 років»;з Нововолинська за результатами відбору потрапив до півфіналу у категорії 6-11 років;- Співак зі Старої Вижівки Ярослав Карпук став одним із восьми півфіналістів у категорії вокалістів 12-16 років.- Лучанкабуде брати участь у фінальних частинах «Чорноморських ігор» у у категорії «Вокальний спів».- А гурт з Луцька «KARPUK&TKACH» виборов своє право заспівати у Скадовську у віковій групі 6-16 років.Фінальна частина фестивалю «Чорноморських ігор − 2021» запланована на 20-22 серпня 2021 року у місті Скадовськ (Херсонська область): 20 серпня 2021 – півфінал, 21 серпня 2021 – фінал, 22 серпня 2021 – змагання за Гран-прі та гала-концерт.