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Відомо, хто з волинських вокалістів пройшов у півфінал «Чорноморських ігор»

Відомо, хто з волинських вокалістів пройшов у півфінал «Чорноморських ігор»
4 сольні виконавці та вокальний гурт з Волині пройшли у фінальну частину фестивалю 18-го Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю «Чорноморські ігри-2021».

Про це повідомляють на сайті «Таврійські ігри».

За підсумками двох відбірних турів до півфіналу 18-го Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю "Чорноморські Ігри" пройшли наступні конкурсант з Волині:

- Владислава Волинець з Луцька пройшла у півфінал конкурсу у категорії «вокалістки 6-10 років»;

- Денис Грищук з Нововолинська за результатами відбору потрапив до півфіналу у категорії 6-11 років;

- Співак зі Старої Вижівки Ярослав Карпук став одним із восьми півфіналістів у категорії вокалістів 12-16 років.

- Лучанка Анна Ткач буде брати участь у фінальних частинах «Чорноморських ігор» у у категорії «Вокальний спів».

- А гурт з Луцька «KARPUK&TKACH» виборов своє право заспівати у Скадовську у віковій групі 6-16 років.

Фінальна частина фестивалю «Чорноморських ігор − 2021» запланована на 20-22 серпня 2021 року у місті Скадовськ (Херсонська область): 20 серпня 2021 – півфінал, 21 серпня 2021 – фінал, 22 серпня 2021 – змагання за Гран-прі та гала-концерт.

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Теги: півфінал, учасники Волинь, Чорноморські ігри
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