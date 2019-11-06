Відомо, хто з волинських вокалістів пройшов у півфінал «Чорноморських ігор»
Сьогодні, 05:21
4 сольні виконавці та вокальний гурт з Волині пройшли у фінальну частину фестивалю 18-го Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю «Чорноморські ігри-2021».
Про це повідомляють на сайті «Таврійські ігри».
За підсумками двох відбірних турів до півфіналу 18-го Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю "Чорноморські Ігри" пройшли наступні конкурсант з Волині:
- Владислава Волинець з Луцька пройшла у півфінал конкурсу у категорії «вокалістки 6-10 років»;
- Денис Грищук з Нововолинська за результатами відбору потрапив до півфіналу у категорії 6-11 років;
- Співак зі Старої Вижівки Ярослав Карпук став одним із восьми півфіналістів у категорії вокалістів 12-16 років.
- Лучанка Анна Ткач буде брати участь у фінальних частинах «Чорноморських ігор» у у категорії «Вокальний спів».
- А гурт з Луцька «KARPUK&TKACH» виборов своє право заспівати у Скадовську у віковій групі 6-16 років.
Фінальна частина фестивалю «Чорноморських ігор − 2021» запланована на 20-22 серпня 2021 року у місті Скадовськ (Херсонська область): 20 серпня 2021 – півфінал, 21 серпня 2021 – фінал, 22 серпня 2021 – змагання за Гран-прі та гала-концерт.
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Про це повідомляють на сайті «Таврійські ігри».
За підсумками двох відбірних турів до півфіналу 18-го Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю "Чорноморські Ігри" пройшли наступні конкурсант з Волині:
- Владислава Волинець з Луцька пройшла у півфінал конкурсу у категорії «вокалістки 6-10 років»;
- Денис Грищук з Нововолинська за результатами відбору потрапив до півфіналу у категорії 6-11 років;
- Співак зі Старої Вижівки Ярослав Карпук став одним із восьми півфіналістів у категорії вокалістів 12-16 років.
- Лучанка Анна Ткач буде брати участь у фінальних частинах «Чорноморських ігор» у у категорії «Вокальний спів».
- А гурт з Луцька «KARPUK&TKACH» виборов своє право заспівати у Скадовську у віковій групі 6-16 років.
Фінальна частина фестивалю «Чорноморських ігор − 2021» запланована на 20-22 серпня 2021 року у місті Скадовськ (Херсонська область): 20 серпня 2021 – півфінал, 21 серпня 2021 – фінал, 22 серпня 2021 – змагання за Гран-прі та гала-концерт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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