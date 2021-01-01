Укрпошта вводить нові правила: особливо це стосується посилок з AliExpress

Укрпошта оголосила про нові правила, за якими будуть пересилати посилки з Китаю. Поштовий оператор обіцяє, що зміни порадують українців і зроблять шопінг на AliExpress максимально зручним.Генеральний директор Укрпоштиповідомив, що національний поштовий оператор завершує “епоху бестрекінгових посилок з Китаю”. Тепер відстежувати за спеціальним номером можна буде абсолютно все вантажі, включаючи невеликі посилки вартістю до двох доларів з покупками з AliExpress.“Іде ціла епоха – епоха бестрекінгових відправлень з Китаю від AliExpress. Доставка товарів вартістю до $2 доларів, які раніше йшли дешевим тарифом без відстеження, тепер за тарифом Cainio Super Economy можна буде відстежити і на сайт і” Укрпошти “, і в особистому кабінеті AliExpress” , – повідомив Ігор Смілянський.Крім того, глава Укрпошти зазначив, що незважаючи на зміну правил пересилання в сторону надійності і зручності, вартість доставки не зміниться. Поліпшення сервісу ніяк не відіб’ється на гаманцях клієнтів Укрпошти.“Все залишається, як і зараз, тільки тепер усі товари вартістю до $2 незалежно від ціни і формату доставки можна буде відстежити і чітко знати, коли очікувати доставку посилки”, – уточнила глава Укрпошти.