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Всеукраїнська школа онлайн випустила мобільний додаток

Всеукраїнська школа онлайн випустила мобільний додаток
Міністерство освіти і науки та Міністерство цифрової трансформації повідомили про запуск мобільного додатка «Всеукраїнська школа онлайн», який забезпечить школярам 5-11 класів простий та зручний доступ до розміщених на платформі необхідних навчальних матеріалів з їхніх смартфонів.

Згідно з дослідженням Державної служби якості освіти, 89% учнів для дистанційного навчання використовують саме смартфони, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Про це повідомляє Zaxid.net.


Додаток «Всеукраїнської школи онлайн» вже доступний для операційної системи Android, яку мають понад 80% користувачів платформи. Його можна безкоштовно завантажити з офіційних онлайн-магазинів Google Play Market та Huawei AppGallery. Версія для iOS вийде найближчим часом. Судячи з усього, наразі вона проходить стандартну модерацію в магазині Apple.

В додатку є доступ до всіх курсів і матеріалів, розміщених на платформі. Також учні можуть брати участь в обговореннях та спілкуватися зі своїми однокласниками. Розробники обіцяють поступово розширювати можливості додатка, який має стати інструментом для зручного навчання з мобільних пристроїв.

На початку квітня на сайті платформи з’явилася функція «Кабінет учителя»: вчителі отримали змогу збирати учнів у віртуальні класи, призначати курси для перегляду, організовувати дискусії та переглядати успішність учнів і учениць на курсі. Наступний крок – перенести в онлайн-формат всю шкільну програму для 5-11 класів.
Планується завершити створення контенту до початку нового навчального року.

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