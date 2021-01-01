Всеукраїнська школа онлайн випустила мобільний додаток





Згідно з дослідженням Державної служби якості освіти, 89% учнів для дистанційного навчання використовують саме смартфони, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.



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Додаток «Всеукраїнської школи онлайн» вже доступний для операційної системи Android, яку мають понад 80% користувачів платформи. Його можна безкоштовно завантажити з офіційних онлайн-магазинів Google Play Market та Huawei AppGallery. Версія для iOS вийде найближчим часом. Судячи з усього, наразі вона проходить стандартну модерацію в магазині Apple.



В додатку є доступ до всіх курсів і матеріалів, розміщених на платформі. Також учні можуть брати участь в обговореннях та спілкуватися зі своїми однокласниками. Розробники обіцяють поступово розширювати можливості додатка, який має стати інструментом для зручного навчання з мобільних пристроїв.



На початку квітня на сайті платформи з’явилася функція «Кабінет учителя»: вчителі отримали змогу збирати учнів у віртуальні класи, призначати курси для перегляду, організовувати дискусії та переглядати успішність учнів і учениць на курсі. Наступний крок – перенести в онлайн-формат всю шкільну програму для 5-11 класів.

Планується завершити створення контенту до початку нового навчального року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство освіти і науки та Міністерство цифрової трансформації повідомили про запуск мобільного додатка «Всеукраїнська школа онлайн», який забезпечить школярам 5-11 класів простий та зручний доступ до розміщених на платформі необхідних навчальних матеріалів з їхніх смартфонів.Згідно з дослідженням Державної служби якості освіти, 89% учнів для дистанційного навчання використовують саме смартфони, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.Про це повідомляє Zaxid.net Додаток «Всеукраїнської школи онлайн» вже доступний для операційної системи Android, яку мають понад 80% користувачів платформи. Його можна безкоштовно завантажити з офіційних онлайн-магазинів Google Play Market та Huawei AppGallery. Версія для iOS вийде найближчим часом. Судячи з усього, наразі вона проходить стандартну модерацію в магазині Apple.В додатку є доступ до всіх курсів і матеріалів, розміщених на платформі. Також учні можуть брати участь в обговореннях та спілкуватися зі своїми однокласниками. Розробники обіцяють поступово розширювати можливості додатка, який має стати інструментом для зручного навчання з мобільних пристроїв.На початку квітня на сайті платформи з’явилася функція «Кабінет учителя»: вчителі отримали змогу збирати учнів у віртуальні класи, призначати курси для перегляду, організовувати дискусії та переглядати успішність учнів і учениць на курсі. Наступний крок – перенести в онлайн-формат всю шкільну програму для 5-11 класів.Планується завершити створення контенту до початку нового навчального року.

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