Всеукраїнська школа онлайн випустила мобільний додаток
Сьогодні, 08:16
Міністерство освіти і науки та Міністерство цифрової трансформації повідомили про запуск мобільного додатка «Всеукраїнська школа онлайн», який забезпечить школярам 5-11 класів простий та зручний доступ до розміщених на платформі необхідних навчальних матеріалів з їхніх смартфонів.
Згідно з дослідженням Державної служби якості освіти, 89% учнів для дистанційного навчання використовують саме смартфони, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
Про це повідомляє Zaxid.net.
Додаток «Всеукраїнської школи онлайн» вже доступний для операційної системи Android, яку мають понад 80% користувачів платформи. Його можна безкоштовно завантажити з офіційних онлайн-магазинів Google Play Market та Huawei AppGallery. Версія для iOS вийде найближчим часом. Судячи з усього, наразі вона проходить стандартну модерацію в магазині Apple.
В додатку є доступ до всіх курсів і матеріалів, розміщених на платформі. Також учні можуть брати участь в обговореннях та спілкуватися зі своїми однокласниками. Розробники обіцяють поступово розширювати можливості додатка, який має стати інструментом для зручного навчання з мобільних пристроїв.
На початку квітня на сайті платформи з’явилася функція «Кабінет учителя»: вчителі отримали змогу збирати учнів у віртуальні класи, призначати курси для перегляду, організовувати дискусії та переглядати успішність учнів і учениць на курсі. Наступний крок – перенести в онлайн-формат всю шкільну програму для 5-11 класів.
Планується завершити створення контенту до початку нового навчального року.
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Згідно з дослідженням Державної служби якості освіти, 89% учнів для дистанційного навчання використовують саме смартфони, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
Про це повідомляє Zaxid.net.
Додаток «Всеукраїнської школи онлайн» вже доступний для операційної системи Android, яку мають понад 80% користувачів платформи. Його можна безкоштовно завантажити з офіційних онлайн-магазинів Google Play Market та Huawei AppGallery. Версія для iOS вийде найближчим часом. Судячи з усього, наразі вона проходить стандартну модерацію в магазині Apple.
В додатку є доступ до всіх курсів і матеріалів, розміщених на платформі. Також учні можуть брати участь в обговореннях та спілкуватися зі своїми однокласниками. Розробники обіцяють поступово розширювати можливості додатка, який має стати інструментом для зручного навчання з мобільних пристроїв.
На початку квітня на сайті платформи з’явилася функція «Кабінет учителя»: вчителі отримали змогу збирати учнів у віртуальні класи, призначати курси для перегляду, організовувати дискусії та переглядати успішність учнів і учениць на курсі. Наступний крок – перенести в онлайн-формат всю шкільну програму для 5-11 класів.
Планується завершити створення контенту до початку нового навчального року.
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