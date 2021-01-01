Курс валют у Луцьку станом на 24 травня
Сьогодні, 09:10
Курс долара у Луцьку станом на 24 травня 2021 року такий: купівля – 27.36, а продаж – 27.52.
Євро при купівлі становить – 33.28, продажу – 33.45.
Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.381.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.32, продаж – 7.40.
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Євро при купівлі становить – 33.28, продажу – 33.45.
Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.381.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.32, продаж – 7.40.
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