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Курс валют у Луцьку станом на 24 травня

Курс валют у Луцьку станом на 24 травня
Курс долара у Луцьку станом на 24 травня 2021 року такий: купівля – 27.36, а продаж – 27.52.

Євро при купівлі становить – 33.28, продажу – 33.45.

Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.381.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.32, продаж – 7.40.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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