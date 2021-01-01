У аварії в Нововолинську постраждало троє людей
Сьогодні, 09:29
У Нововолинську 23 травня на перехресті вулиць Шахтарської та траси Р-15 сталася дорожньо-транспортна пригода. Як відомо, зіткнулися Volkswagen та Mercedes.
Від удару автівки розвернуло і Volkswagen в’їхав у паркан. На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики, - пишуть Волинські новини.
Внаслідок аварії постраждало троє людей, їх швидкою допомогою госпіталізували до Нововолинської центральної міської лікарні.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», повідомлення про аварію надійшло о 11:21. Зі слів очевидців, зіткнулися автомобілі. В автопригоді постраждало троє людей – водії транспортних засабів та пасажир. Чоловіків, 58, 23 та 24 років госпіталізували.
У двох постраждалих - закрита черепно-мозкова травма, гематоми, забої голови та інших ділянок тіла.
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Від удару автівки розвернуло і Volkswagen в’їхав у паркан. На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики, - пишуть Волинські новини.
Внаслідок аварії постраждало троє людей, їх швидкою допомогою госпіталізували до Нововолинської центральної міської лікарні.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», повідомлення про аварію надійшло о 11:21. Зі слів очевидців, зіткнулися автомобілі. В автопригоді постраждало троє людей – водії транспортних засабів та пасажир. Чоловіків, 58, 23 та 24 років госпіталізували.
У двох постраждалих - закрита черепно-мозкова травма, гематоми, забої голови та інших ділянок тіла.
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