Тривожні розлади, депресії та безсоння: луцька лікарка розповіла, куди «б’є» коронавірус

Лікар-невропатолог тимчасового інфекційного стаціонару Луцької міської клінічної лікарнірозповіла про тривожні розлади, депресії та безсоння у пацієнтів з COVID-19.Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.- Дуже часто на фоні кисневого голодування страждає мозок і пацієнти на цьому фоні починають неприродно поводитись: знімають кисневу маску, стають агресивними до медперсоналу, звинувачують медиків у погіршенні свого стану, підозрюють у неправильному лікуванні, також, потребують підвищеної уваги. На одному з чергувань, бригада лікарів витратила близько 40 хвилин, щоб переконати пацієнта лікуватись (47-річний пацієнт з сатурацією 70, без кисню, наполягав на виписці). І таких випадків не мало, - розповідає лікар-невропатолог тимчасового інфекційного стаціонару Наталія Ящук.Звісно, тривале перебування в масці на кисневій підтримці спричиняє незручності. А відсутність поруч сімейної підтримки і саме захворювання виснажує пацієнтів. Вони стають апатичними, втрачають інтерес до життя, не хочуть боротись за життя, проявляють думки про самогубство, каже лікар.COVID-19 атакує не лише легені та дихальні шляхи, а й може спричинити тяжкі наслідки для серця, судин, нервів, нирок та шкіри. Передусім, ізоляція і самотність, страх перед ускладненнями хвороби та невідомістю, часто є причиною виникнення психоемоційних порушень та розладів сну.Часто спостерігають наростання когнітивного дефіциту у пацієнтів старшого віку, яке гостро може переходити в психоз або делірій. Саме старіння є основним фактором ризику когнітивних патологій та нейродегенерації; важкі системні захворювання, а також стрес, зміна місця перебування, провокують або прискорюють погіршенням пам’яті у людей похилого віку.Вчені довели кореляцію між запальними факторами та деякими специфічними симптомами. Наприклад, високий рівень TNF-α та IL-2 асоціюється з апатією та руховим гальмуванням. Тоді як IL-6 асоціюється з ангедонією та суїцидальністю. Рівень прозапальних цитокінів знижується, коли пацієнти одужують і, навпаки, цитокіни залишаються підвищеними у пацієнтів, стійких до лікування.Важкі випадки COVID-19 майже незмінно супроводжуються надмірною імунною відповіддю, значним підвищенням рівня IL-6 у плазмі крові, що безпосередньо корелює з несприятливим результатом захворювання. Часто ми використовуємо різні групи препаратів для психокорекції, для того щоб зняти тривогу у пацієнта, покращити сон, що підвищує комплаєнтність, говорить медик.Наталія Ящук стверджує, що велику роль в одужанні відіграє підтримка лікарів: навіть добрим словом. Адже, коли людина залишається наодинці з хворобою, то будь-яка інформація про покращення її стану подає надію. Після виписки з госпіталю пацієнти потребують підтримки родини.Також, лікарі радять побільше гуляти на свіжому повітрі, виконувати дихальну гімнастику і легкі фізичні вправи. Якщо утримується тривога, розлади сну та є ознаки депресії, необхідно звернутись на консультацію до невропатолога.