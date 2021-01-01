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Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 24 травня

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 24 травня
За останню добу на Волині зареєстрували 67 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2, медпрацівників — 2).

Одужало за добу 108 осіб, летальних випадків – 2, - інформує Волинський лабораторний центр.

Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 60740 підтверджених випадків COVID-19, з них 3159 - у дітей та 3562 - у медичних працівників. Одужало 55 746 осіб, з них 2718 - дітей та 3252 - медичних працівники. 1128 випадків хвороби завершилося летально, в тому числі померло 29 медиків.

Кількість активних хворих – 3866.

За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів міста Луцьк, Ковельського, Горохівського, Ратнівського та Камінь-Каширського районів (захворіли 3 учні та 9 педагогів). Наразі продовжують хворіти 55 учнів та 71 працівник закладів освіти.

Розподіл випадків:

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 24 травня

За період епідемічного спостереження зареєстрували 67997 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 68 повідомлень про підозру на COVID-19.

Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 237 907 осіб. За минулу добу обстежили 149 осіб, в тому числі в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 80 та приватними лабораторіями – 40.

Від початку вакцинальної кампанії в області проти COVID-19 одну дозу вакцини отримали – 24588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1644 особи.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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