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Чоловіка з Волині, якого розшукували, знайшли мертвим

Чоловіка з Волині, якого розшукували, знайшли мертвим
Жителя міста Ківерці 1977 року народження, який пішов з дому 20 травня та зник, знайшли мертвим. Його тіло виявили у місцевому ставку учора, 23 травня.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.

Інформують, що працівники групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення обстежили дно водойми в місті Ківерці. О 12:50 вони виявили тіло потопельника й підняли його на поверхню. Обставини загибелі чоловіка з’ясовують.

Нагадаємо, допомогти у пошуках сина закликала усіх небайдужих його мати.



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Теги: розшук, Ківерці
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