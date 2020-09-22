Чоловіка з Волині, якого розшукували, знайшли мертвим
Сьогодні, 09:46
Жителя міста Ківерці 1977 року народження, який пішов з дому 20 травня та зник, знайшли мертвим. Його тіло виявили у місцевому ставку учора, 23 травня.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Інформують, що працівники групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення обстежили дно водойми в місті Ківерці. О 12:50 вони виявили тіло потопельника й підняли його на поверхню. Обставини загибелі чоловіка з’ясовують.
Нагадаємо, допомогти у пошуках сина закликала усіх небайдужих його мати.
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Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Інформують, що працівники групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення обстежили дно водойми в місті Ківерці. О 12:50 вони виявили тіло потопельника й підняли його на поверхню. Обставини загибелі чоловіка з’ясовують.
Нагадаємо, допомогти у пошуках сина закликала усіх небайдужих його мати.
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