Чоловіка з Волині, якого розшукували, знайшли мертвим





Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.



Інформують, що працівники групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення обстежили дно водойми в місті Ківерці. О 12:50 вони виявили тіло потопельника й підняли його на поверхню. Обставини загибелі чоловіка з’ясовують.



Нагадаємо, допомогти у пошуках сина закликала усіх небайдужих його мати.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителя міста Ківерці 1977 року народження, який пішов з дому 20 травня та зник, знайшли мертвим. Його тіло виявили у місцевому ставку учора, 23 травня.Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.Інформують, що працівники групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення обстежили дно водойми в місті Ківерці. О 12:50 вони виявили тіло потопельника й підняли його на поверхню. Обставини загибелі чоловіка з’ясовують.Нагадаємо,

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію