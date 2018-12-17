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За минулу добу на Волині горіли дві автівки

За минулу добу на Волині горіли дві автівки
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували дві пожежі авто.

Зокрема, 23 травня о 14:30 горів легковий автомобіль у селі Старовойтове Рівненської сільської громади. Пожежа пошкодила багажний відсік, - інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.

Спрівробітникам ДСНС вдалося врятувати автівку від знищення вогнем.

Ще одну пожежу легкового автомобіля, що загорівся на автодорозі біля села Рудка Маневицької селищної громади, о 02:20 ліквідували рятувальники 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі.

В обох випадках, імовірно, до загорань призвела несправність електричної системи транспортних засобів.



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Теги: авто, пожежа, Волинь
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