За минулу добу на Волині горіли дві автівки
Сьогодні, 09:52
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували дві пожежі авто.
Зокрема, 23 травня о 14:30 горів легковий автомобіль у селі Старовойтове Рівненської сільської громади. Пожежа пошкодила багажний відсік, - інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.
Спрівробітникам ДСНС вдалося врятувати автівку від знищення вогнем.
Ще одну пожежу легкового автомобіля, що загорівся на автодорозі біля села Рудка Маневицької селищної громади, о 02:20 ліквідували рятувальники 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі.
В обох випадках, імовірно, до загорань призвела несправність електричної системи транспортних засобів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зокрема, 23 травня о 14:30 горів легковий автомобіль у селі Старовойтове Рівненської сільської громади. Пожежа пошкодила багажний відсік, - інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.
Спрівробітникам ДСНС вдалося врятувати автівку від знищення вогнем.
Ще одну пожежу легкового автомобіля, що загорівся на автодорозі біля села Рудка Маневицької селищної громади, о 02:20 ліквідували рятувальники 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі.
В обох випадках, імовірно, до загорань призвела несправність електричної системи транспортних засобів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Ото бачите, єк жиємо»: село на Волині стає пусткою
Сьогодні, 10:14
«Kyiv Sky» – вершина комфортного життя*
Сьогодні, 10:02
За минулу добу на Волині горіли дві автівки
Сьогодні, 09:52
Чоловіка з Волині, якого розшукували, знайшли мертвим
Сьогодні, 09:46