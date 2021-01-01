Падіння повітряної кулі в Кам'янці-Подільському: медики розповіли про стан пасажирів. ВІДЕО





Що кажуть медики про стан людей - розповіли в сюжеті



Лікарі розповідають, що за останню ніч минула стан потерпілих не погіршився. Зараз у лікарні залишається четверо пацієнтів. Чоловіка, про якого медики кажуть, мовляв "народився у сорочці" зазнав тільки переломів пальців, вже виписали додому.



Натомість в інших - травми різного ступеню важкості. Так, 38-річний хмельничанин досі в реанімації. У нього численні переломи стегна і ребер. Чоловіка прооперували. Медики стабілізували його стан. Троє пацієнтів перебувають в травматології. Серед них, 28-річний пілот та дружина загиблого пасажира. У них рвані рани. Їхньому життю нічого не загрожує. Ще одного пацієнта з травмою хребта прооперували вчора надвечір.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок падіння повітряної кулі з людьми в Кам'янці-Подільському одна людина загинула, а п'ятеро осіб опинилися у лікарні з різними травмами.Що кажуть медики про стан людей - розповіли в сюжеті ТСН Лікарі розповідають, що за останню ніч минула стан потерпілих не погіршився. Зараз у лікарні залишається четверо пацієнтів. Чоловіка, про якого медики кажуть, мовляв "народився у сорочці" зазнав тільки переломів пальців, вже виписали додому.Натомість в інших - травми різного ступеню важкості. Так, 38-річний хмельничанин досі в реанімації. У нього численні переломи стегна і ребер. Чоловіка прооперували. Медики стабілізували його стан. Троє пацієнтів перебувають в травматології. Серед них, 28-річний пілот та дружина загиблого пасажира. У них рвані рани. Їхньому життю нічого не загрожує. Ще одного пацієнта з травмою хребта прооперували вчора надвечір.

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