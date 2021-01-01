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На Волині затримали 18-річного хлопця з психотропами

На Волині затримали 18-річного хлопця з психотропами
У Благодатному поліцейські затримали молодика з психотропом.

Так, у п’ятницю, 21 травня, на вулиці Миру правоохоронці затримали 18-річного місцевого жителя. У хлопця вилучили 30 г психотропної речовини амфетамін, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Вилучений психотроп направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. Триває слідство.

На Волині затримали 18-річного хлопця з психотропами
На Волині затримали 18-річного хлопця з психотропами
На Волині затримали 18-річного хлопця з психотропами

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Теги: молодик, амфетамін
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