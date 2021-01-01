На Волині затримали 18-річного хлопця з психотропами
Сьогодні, 12:07
У Благодатному поліцейські затримали молодика з психотропом.
Так, у п’ятницю, 21 травня, на вулиці Миру правоохоронці затримали 18-річного місцевого жителя. У хлопця вилучили 30 г психотропної речовини амфетамін, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Вилучений психотроп направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, у п’ятницю, 21 травня, на вулиці Миру правоохоронці затримали 18-річного місцевого жителя. У хлопця вилучили 30 г психотропної речовини амфетамін, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Вилучений психотроп направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині злодійка обікрала магазин
Сьогодні, 12:44
На Волині затримали 18-річного хлопця з психотропами
Сьогодні, 12:07