На Волині затримали 18-річного хлопця з психотропами

У Благодатному поліцейські затримали молодика з психотропом.Так, у п’ятницю, 21 травня, на вулиці Миру правоохоронці затримали 18-річного місцевого жителя. У хлопця вилучили 30 г психотропної речовини амфетамін, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Вилучений психотроп направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. Триває слідство.