В Олиці триває реставрація костелу Святої Трійці. ФОТО

У селищі Олика тривають реставраційні роботи костелу Святої Трійці. Для цього поляки передбачили 30 мільйонів злотих.Як триває реставрація – обговорили голова Луцької районної ради, його радник, перший заступник голови Волинської обласної ради, голова «Фонду культурної спадщини», а також настоятель храму, отець, - йдеться на сайті Луцької районної ради.Як розповів Міхал Лящковський, цього року планують завершити основні «брудні» роботи. З його слів, під час реставрації пам’ятки спеціалісти намагаються максимально відновити первинний вигляд костелу. Він також додав, що нащадок роду Радзивіллів – Матеуш Радзивілл, також долучиться до відновлення храму.«Наші роботи перевірили експерти з Польщі. Ми віднайшли фрагменти оздоблення з костелу, які знаходяться в музеях Луцька, Рівного та інших міст», - сказав голова «Фонду культурної спадщини» Міхал Лящковський.Радник голови Луцької районної радизауважив, що до роботи варто долучитись і керівництву селища, адже на території Олики знаходиться багато пам’яток, які потребують відновлення, а, отже, і фінансування.«Є багато програм транскордонного співробітництва, в яких можна взяти участь, - наголосив Юрій Ройко. – Відновлення історичної спадщини дозволить Олиці стати перлиною цілої України».Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук сказав, що і надалі сприятиме відновленню культурної спадщини Олики, а спільно із обласної радою допоможе польським колегам із документаційним оформленням реставраційних робіт.«Ми зацікавлені в тому, аби ця пам’ятка архітектури була завершена і її в усій красі побачили не тільки волиняни, а й ціла країна. В області прийнята програма відродження історико-архітектурної спадщини селища Олика. Тому ми і далі будемо працювати в цьому напрямку», - наголосив Юрій Поліщук.