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В Олиці триває реставрація костелу Святої Трійці. ФОТО

В Олиці триває реставрація костелу Святої Трійці. ФОТО
У селищі Олика тривають реставраційні роботи костелу Святої Трійці. Для цього поляки передбачили 30 мільйонів злотих.

Як триває реставрація – обговорили голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, його радник Юрій Ройко, перший заступник голови Волинської обласної ради Юрій Поліщук, голова «Фонду культурної спадщини» Міхал Лящковський, а також настоятель храму, отець Юрій Погнерибка, - йдеться на сайті Луцької районної ради.

Як розповів Міхал Лящковський, цього року планують завершити основні «брудні» роботи. З його слів, під час реставрації пам’ятки спеціалісти намагаються максимально відновити первинний вигляд костелу. Він також додав, що нащадок роду Радзивіллів – Матеуш Радзивілл, також долучиться до відновлення храму.

«Наші роботи перевірили експерти з Польщі. Ми віднайшли фрагменти оздоблення з костелу, які знаходяться в музеях Луцька, Рівного та інших міст», - сказав голова «Фонду культурної спадщини» Міхал Лящковський.

Радник голови Луцької районної ради Юрій Ройко зауважив, що до роботи варто долучитись і керівництву селища, адже на території Олики знаходиться багато пам’яток, які потребують відновлення, а, отже, і фінансування.

«Є багато програм транскордонного співробітництва, в яких можна взяти участь, - наголосив Юрій Ройко. – Відновлення історичної спадщини дозволить Олиці стати перлиною цілої України».

Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук сказав, що і надалі сприятиме відновленню культурної спадщини Олики, а спільно із обласної радою допоможе польським колегам із документаційним оформленням реставраційних робіт.

«Ми зацікавлені в тому, аби ця пам’ятка архітектури була завершена і її в усій красі побачили не тільки волиняни, а й ціла країна. В області прийнята програма відродження історико-архітектурної спадщини селища Олика. Тому ми і далі будемо працювати в цьому напрямку», - наголосив Юрій Поліщук.

В Олиці триває реставрація костелу Святої Трійці. ФОТО
В Олиці триває реставрація костелу Святої Трійці. ФОТО
В Олиці триває реставрація костелу Святої Трійці. ФОТО
В Олиці триває реставрація костелу Святої Трійці. ФОТО
В Олиці триває реставрація костелу Святої Трійці. ФОТО
В Олиці триває реставрація костелу Святої Трійці. ФОТО
В Олиці триває реставрація костелу Святої Трійці. ФОТО
В Олиці триває реставрація костелу Святої Трійці. ФОТО
В Олиці триває реставрація костелу Святої Трійці. ФОТО
В Олиці триває реставрація костелу Святої Трійці. ФОТО
В Олиці триває реставрація костелу Святої Трійці. ФОТО

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Теги: реставрація, Олика, Волинь, поляки
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