Волинська делегація побувала у Волновасі, щоб вшанувати загиблих на Сході військових





На вихідних волинська делегація, до складу якої увійшли заступник керівника, керуючий справами Луцької районної ради, учасник АТО Андрій Лев, заступник голови Волинської облради Григорій Пустовіт, секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко, національна збірна України з футболу серед ветеранів, команда ФК «Абориген», побувала у Волновасі,



Разом із місцевими мешканцями волиняни вшанували пам’ять загиблих воїнів 51-ї бригади. У Храмі Святого Миколая Чудотворця відслужили поминальну панахиду за всіма загиблими воїнами-захисниками України, а представники бізнесу Волині вручили настоятелю храму, Благочинному Волноваського округу ігумену Макарію гуманітарну допомогу. Серед привезених лучанами подарунків – релігійна література, яку зібрали волиняни для учнів недільної школи, що діє при храмі.









Біля Пам’ятного хреста на місці загибелі відбувся мітинг-реквієм, присвячений загиблим воїнам 51-ї ОМБР. Полеглих вшанували хвилиною мовчання і покладанням квітів. На початку мітингу відбулася акція «Пам’ять, Україну збережи», в рамках якої всі бажаючі залишили свої підписи і побажання на прапорах України. Цими прапорами військовослужбовці обгорнули обгорілі дерева на місці трагедії – на знак шани і пам’яті загиблих.



«Саме звідси прийшла до нас на Волинь війна. Ми дякуємо цим хлопцям за їхню жертву і відданість. Коли ми їх ховали, плакала вся Волинь. Війна не буває без жертв. Рано чи пізно все відновиться. Але – не все, людські життя не повернути. Волинь пам’ятає своїх Героїв, а Волновасі вдячна за пам’ять. Біда нас не розділила, а об’єднала», - сказав заступник голови Волинської облради Григорій Пустовіт.









Після панахиди волиняни разом із місцевими мешканцями та представниками влади поклали квіти до Меморіалу загиблим під час обстрілу автобуса «Донецьк-Златоустівка» поблизу Волновахи, а також відвідали місце загибелі Віктора Мандзика, капітана Служби безпеки України, який загинув у нашому місті у 2015-му.









Крім того, у Волноваській районній раді відбулася робоча зустріч голови Волноваської райради Сергія Демченка з представниками Волині.



Сторони обмінялися думками відносно позитивних та негативних аспектів реформи децентралізації влади, обговорили налагодження взаємовідносин між Волноваською та Луцькою районними радами та подальшу співпрацю.







23 травня відбувся традиційний турнір з футболу на знак шани загиблих воїнів 51-ї ОМБР. В ньому взяли участь Національна збірна України серед ветеранів, команда «Абориген» з м. Луцька, ФК «Волноваха» та команда 93-ОМБр.



Вперше за шість років проведення турніру перемогу здобула команда ФК «Волноваха», срібло завоювала Національна збірна України, почесне третє місце посіла команда «Абориген» м. Луцьк.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 травня 2014 року на Донеччині під селищем Благодатне загинули 18 і були поранені 30 хлопців військовослужбовців 51-ї окремої механізованої бригади з Волині.На вихідних волинська делегація, до складу якої увійшли заступник керівника, керуючий справами Луцької районної ради, учасник АТО, заступник голови Волинської облради, секретар Луцької міської ради, національна збірна України з футболу серед ветеранів, команда ФК «Абориген», побувала у Волновасі, йдеться на сайті Луцької райради.Разом із місцевими мешканцями волиняни вшанували пам’ять загиблих воїнів 51-ї бригади. У Храмі Святого Миколая Чудотворця відслужили поминальну панахиду за всіма загиблими воїнами-захисниками України, а представники бізнесу Волині вручили настоятелю храму, Благочинному Волноваського округу ігумену Макарію гуманітарну допомогу. Серед привезених лучанами подарунків – релігійна література, яку зібрали волиняни для учнів недільної школи, що діє при храмі.Біля Пам’ятного хреста на місці загибелі відбувся мітинг-реквієм, присвячений загиблим воїнам 51-ї ОМБР. Полеглих вшанували хвилиною мовчання і покладанням квітів. На початку мітингу відбулася акція «Пам’ять, Україну збережи», в рамках якої всі бажаючі залишили свої підписи і побажання на прапорах України. Цими прапорами військовослужбовці обгорнули обгорілі дерева на місці трагедії – на знак шани і пам’яті загиблих.«Саме звідси прийшла до нас на Волинь війна. Ми дякуємо цим хлопцям за їхню жертву і відданість. Коли ми їх ховали, плакала вся Волинь. Війна не буває без жертв. Рано чи пізно все відновиться. Але – не все, людські життя не повернути. Волинь пам’ятає своїх Героїв, а Волновасі вдячна за пам’ять. Біда нас не розділила, а об’єднала», - сказав заступник голови Волинської облради Григорій Пустовіт.Після панахиди волиняни разом із місцевими мешканцями та представниками влади поклали квіти до Меморіалу загиблим під час обстрілу автобуса «Донецьк-Златоустівка» поблизу Волновахи, а також відвідали місце загибелі, капітана Служби безпеки України, який загинув у нашому місті у 2015-му.Крім того, у Волноваській районній раді відбулася робоча зустріч голови Волноваської райради Сергія Демченка з представниками Волині.Сторони обмінялися думками відносно позитивних та негативних аспектів реформи децентралізації влади, обговорили налагодження взаємовідносин між Волноваською та Луцькою районними радами та подальшу співпрацю.23 травня відбувся традиційний турнір з футболу на знак шани загиблих воїнів 51-ї ОМБР. В ньому взяли участь Національна збірна України серед ветеранів, команда «Абориген» з м. Луцька, ФК «Волноваха» та команда 93-ОМБр.Вперше за шість років проведення турніру перемогу здобула команда ФК «Волноваха», срібло завоювала Національна збірна України, почесне третє місце посіла команда «Абориген» м. Луцьк.

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