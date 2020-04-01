У селі на Волині через дитячі пустощі з вогнем горіла будівля. ФОТО





Як повідомили



На місці рятувальники з’ясували, що пожежа виникла на горищі цегляної споруди із шиферним перекриттям. Вогонь знищив 25 м2 покриття, пошкодив 45 м2 перекриття, речі домашнього вжитку.



На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Ймовірна причина займання – дитячі пустощі з вогнем.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Верба Володимир-Волинського району 22-го травня близько 16:50 виникла пожежа у цегляній господарській споруді.Як повідомили БУГу рятувальники, на виклик виїжджали працівники 7-ої ДПРЧ з Володимира та вогнеборці з Овадного.На місці рятувальники з’ясували, що пожежа виникла на горищі цегляної споруди із шиферним перекриттям. Вогонь знищив 25 м2 покриття, пошкодив 45 м2 перекриття, речі домашнього вжитку.На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Ймовірна причина займання – дитячі пустощі з вогнем.

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