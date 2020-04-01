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У селі на Волині через дитячі пустощі з вогнем горіла будівля. ФОТО

У селі на Волині через дитячі пустощі з вогнем горіла будівля. ФОТО
У селі Верба Володимир-Волинського району 22-го травня близько 16:50 виникла пожежа у цегляній господарській споруді.

Як повідомили БУГу рятувальники, на виклик виїжджали працівники 7-ої ДПРЧ з Володимира та вогнеборці з Овадного.

На місці рятувальники з’ясували, що пожежа виникла на горищі цегляної споруди із шиферним перекриттям. Вогонь знищив 25 м2 покриття, пошкодив 45 м2 перекриття, речі домашнього вжитку.

На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Ймовірна причина займання – дитячі пустощі з вогнем.
У селі на Волині через дитячі пустощі з вогнем горіла будівля. ФОТО
У селі на Волині через дитячі пустощі з вогнем горіла будівля. ФОТО
У селі на Волині через дитячі пустощі з вогнем горіла будівля. ФОТО

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Теги: пожежа, Верба, село
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