«Укрзалізниця» запускає потяг сполученням Івано-Франківськ-Ківерці
Сьогодні, 11:30
"Укрзалізниця" запускає «Прикарпатський експрес» сполученням Івано-Франківськ — Ківерці (через Львів та Луцьк).
Про це йдеться на офіційній сторінці "Укрзалізниці" у фейсбуці.
Так, потяг №807/808 з Івано-Франківська курсуватиме з 29 травня щоденно, крім середи, і проходитиме через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянів, Горохів та Луцьк.
Зворотно з Ківерців експрес вирушатиме з 31 травня щоденно, крім середи та четверга. Щочетверга він курсуватиме маршрутом Львів — Івано-Франківськ через Стрий, Моршин, Долину та Калуш. А з 2 червня кожної середи потяг №807/808 курсуватиме між Ківерцями та Львовом.
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Про це йдеться на офіційній сторінці "Укрзалізниці" у фейсбуці.
Так, потяг №807/808 з Івано-Франківська курсуватиме з 29 травня щоденно, крім середи, і проходитиме через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянів, Горохів та Луцьк.
Зворотно з Ківерців експрес вирушатиме з 31 травня щоденно, крім середи та четверга. Щочетверга він курсуватиме маршрутом Львів — Івано-Франківськ через Стрий, Моршин, Долину та Калуш. А з 2 червня кожної середи потяг №807/808 курсуватиме між Ківерцями та Львовом.
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«Укрзалізниця» запускає потяг сполученням Івано-Франківськ-Ківерці
Сьогодні, 11:30