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«Укрзалізниця» запускає потяг сполученням Івано-Франківськ-Ківерці

«Укрзалізниця» запускає потяг сполученням Івано-Франківськ-Ківерці
"Укрзалізниця" запускає «Прикарпатський експрес» сполученням Івано-Франківськ — Ківерці (через Львів та Луцьк).

Про це йдеться на офіційній сторінці "Укрзалізниці" у фейсбуці.

Так, потяг №807/808 з Івано-Франківська курсуватиме з 29 травня щоденно, крім середи, і проходитиме через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянів, Горохів та Луцьк.

Зворотно з Ківерців експрес вирушатиме з 31 травня щоденно, крім середи та четверга. Щочетверга він курсуватиме маршрутом Львів — Івано-Франківськ через Стрий, Моршин, Долину та Калуш. А з 2 червня кожної середи потяг №807/808 курсуватиме між Ківерцями та Львовом.

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Теги: Прикарпатський експрес, Івано-Франківськ, Ківерці, потяг
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