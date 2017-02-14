«Укрзалізниця» запускає потяг сполученням Івано-Франківськ-Ківерці

"Укрзалізниця" запускає «Прикарпатський експрес» сполученням Івано-Франківськ — Ківерці (через Львів та Луцьк).Про це йдеться на офіційній сторінці "Укрзалізниці" у фейсбуці.Так, потяг №807/808 з Івано-Франківська курсуватиме з 29 травня щоденно, крім середи, і проходитиме через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянів, Горохів та Луцьк.Зворотно з Ківерців експрес вирушатиме з 31 травня щоденно, крім середи та четверга. Щочетверга він курсуватиме маршрутом Львів — Івано-Франківськ через Стрий, Моршин, Долину та Калуш. А з 2 червня кожної середи потяг №807/808 курсуватиме між Ківерцями та Львовом.