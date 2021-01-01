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Спочатку підстрелив родича, а тоді скоїв самогубство: на Волині – подвійна трагедія

Спочатку підстрелив родича, а тоді скоїв самогубство: на Волині – подвійна трагедія
У ніч на 24 травня до поліції надійшло повідомлення з села Башлики, що в помешканні чутно запах газу. Власник оселі вийшов надвір з’ясувати причини, коли в нього пролунав постріл з рушниці.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

30-річний чоловік отримав вогнепальне поранення в живіт та руку. Нині він перебуває у лікарні, загрози життю немає.

Невідома особа, яка здійснила постріли, зникла.

На місце негайно виїхав керівник ГУНП, прибули кілька нарядів поліції Луцького районного управління та Ківерцівського відділення.

Через певний час надійшло повідомлення про самогубство у селищі Цумань.

«Вжитими заходами поліцейські встановили, що в себе вистрілив 65-річний місцевий мешканець, який напередодні в Башликах поранив свого родича. Поліцейські на місці трагедії вилучили гладкоствольну рушницю та гільзи. Тіло направлено на експертизу. Попередньо відомо, що конфлікт між родичами тривав кілька років», - розповів начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.

Нині за цими фактами відомості зареєстрували належним чином, триває досудове слідство.

Спочатку підстрелив родича, а тоді скоїв самогубство: на Волині – подвійна трагедія

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Теги: Волинь, Башлики, стрілянина, трагедія, самогубство
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