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Вироби є не лише в Україні, а й за кордоном: лучанка вишиває сотнею технік. ВІДЕО

Вироби є не лише в Україні, а й за кордоном: лучанка вишиває сотнею технік. ВІДЕО
Вишиті вироби лучанки Галини Паушук є в різних регіонах України і за кордоном. Майстриня вишиває майже чотири десятки років і може працювати у будь-якій техніці, а їх є понад сто.

Про це йдеться у сюжеті "Суспільного Волині".

Майстриня каже: вишивання стало для неї порятунком від безгрошів’я у 90-х роках.

У вишиваних сорочках Галина Паушук часто поєднує кілька технік. Жіночі і чоловічі сорочки сучасного крою, вишиті переважно білим по білому, майстриня створила нещодавно.

"Є такі роботи, що я їх сама, з голови йшло і зразу вишивалося, то я їх не можу повторити, якби навіть хотіла", – розповідає вишивальниця.

Усі техніки жінка опанувала самостійно.Показує чоловічу сорочку, в якій поєднала геометричний орнамент жовтогарячим, оранжевим і вишневим кольорами.

Додає: такі вишиванки притаманні Чернігівщині та Київщині. Ромб на сорочці – символ достатку.

Для Волині, каже Галина Паушук, характерна техніка занизування – один з найдавніших швів, що імітує ткацтво. Геометричні орнаменти виконували двома кольорами: червоним і чорним.

Зараз жінка працює над чоловічою сорочкою. Вишиває хрестиком і мережкою. Каже: може не випускати голку з рук по 12-14 годин. Перші картини і рушники вишила у 80-х роках разом з подругою-художницею.

"Місяцями зарплати не було, а їсти за щось треба було, за щось жити. Ми почали вишивати. Поляки приїжджали і купували у нас такі набори", – каже майстриня.

Жінка розповідає: зараз постійно їздить Україною на ярмарки народних ремесел. Надихається старими світлинами та вишиванками, які бачить на перехожих різного віку.


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Теги: лучанка, вишиванки, історія
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