Де на Волині та у Луцьку зокрема не буде світла 25 травня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 25 травня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с.Суходоли: вул.Польова 3-45,18-54.2. 09:00-17:00с.Хотячів: школа, сільрада, водонапірна башта с.Хотячів: вул.Карбишева, Мічуруна 3-7,2-8; Озерна, Східна.3. ПЛ-0,4 Л-4, Л-5 ЗТП-293 09:00-17:00 м.Устилуг: митниця, сервісна зона,ТОВ «Авіо» м.Устилуг: митниця.4. КТП-142, обладнання. 09:00-17:00 с.Людмильпіль: вул.Вишнева, Польова.5. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 КТП-185 09:00-17:00 с.Заріччяя вул.Лобачинська, Червонобережна 25-45,24-42,66.6. ПЛ-0,4 Л-3 Л-5 ЗТП-176 09:00-17:00 с. Бубнів : котельня школи, дитячий садок с.Бубнів : вул.Центральна, Молодіжна, Прикарпатська 1-13,2-6.7. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 ЗТП-374 09:00-17:00 с.Свійчів: школа, зерносклад, церква, клуб. с.Свійчів: вул.Прифермерська 3-7,2-6; Макарова 25-75,32-72; Садова1-7,2-10.1. 9:00-17:00Контора, дитячий садочок, ФОП Клехо М.А, с.Михлин вул.Молодіжна, Паркова.2. 9:00-17:00ФОП Муковоз В.П., ФОП Татарчук Г.М. с.Піски вул.Бродська, Польна.3. КТП-533 9:00-17:00 с.Сільце:вул.Лесі Українки4. ПЛ-10 кВ 68-05 10:00-13:00 Тракторна бригада с.Мирне с.Мирне:вул.Радянської армії 2, 35. КТП-475 9:00-17:00 ПАТ" Ковельмолоко" приймальний пунктФГ Домбровського А.I. ЗерноскладПП "Подвір`я" тваринницький комплексПП "Подвір`я" пилорамаТзОВ "Заготзбут" Забійний цех с.Рачин:вул.Садова6. КТП-401 9:00-17:00 ЦеркваФОП Огродніча О.М., Продуктова крамниця "Старе місто",Дитячий садок с.Скобелка:вул.Луцька,вул.Садова,вул.Набережна1. 9:30-17:00с.Трубки вул.Шевченка2. 10:00-17:00СВК»Перемога»-млин, контора, БК, Павлівська ОТГ адмін.будинок с.Радовичі, школа, ФОП Хомяк, Матушевський, Марценюк, Кузьмич, ФАП с.Клопочин, Радовичі1. 13:00 - 15:00с.Полиці вул.Садова2. КТП-56 09:00 - 17:00 Школа.Церква с.Видерта с.Видерта вул.Макевських3. ПЛ-0.4кВ Л-3 ЩТП-175 08:00 - 20:00 Молитовний будинок с.Житнівка вул.Прилісна4. ПЛ-0.4кВ Л-2 Л-3 КТП-156 09.00-17.00 А.Т.С.Медпункт, Відділення Укрпошти, ФОП.Кузьмич Л.П., Придатко ЛП с.Гута-Боровенська вул.Берізна, Вижар1. 8:30-17:00 ТзОВ- Ківерці "Агромаш"2. ПЛ-10кВ 96-02 8:30-17:00 ДП "Цуманське лісове господарство"ФОП Романюк Леся СтепанівнаСвято-Козьмо-Дем"янівська УПЦ КПФОП Піддубний Андрій АнатолійовичФОП Піддубний Григорій ФедоровичТзОВ "Українське дерево"П-ць Ройко А.М. Арендарчук Роман МиколайовичФОП Бондарчук Максим ІвановичСільська рада с.ХолоневичіЦуманське споживче товариствоФОП Філюк Олександр ВасильовичКП`Конвалія` Цуманська районна лікарня №2 с.Холоневичівул.Травнева, вул.Шкільна вул.8-го Березня вул.Незалежності вул.Садовавул.Центральна3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-336Л-2 8:30-17:00 ФОП Гецко Тетяна Миколаївна с. Чемеринвул. Набережна, буд. (непарні) 1-23 вул. Гагаріна, буд. (непарні 21-41), (парні 28-56) вул. 17 вересня, буд. 1-74. ПЛ-0,4 кВ від КТП-83 8:30-17:00 Ківерцівське сільське споживче товариствоФОП Хойна Олег ВасильовичСільська рада с.Суськ с.Славне вул.Прилісна, частково5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-484 9:30-12:00 ПАТ"УКРНАФТА"1. 9:00-17:00Білашівська сільська радаФермерське господарство"Аюлен"Ковельське МТМО с.Грушівка, вул.Поліськас.Засмикис.Білашів2. ПЛ-0,4кВ від ТП-479:00-17:00ФОП Польчук А.ФСільськогосподарське ТзОВ "Зоря" с.Кухарі3. 9:00-17:00ФОП Силюк Р.СРЖКП №1Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Гордун О.МУКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської радиТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель4.9:00-17:00Сільськогосподарське ТзОВ «Птахівниче»ФОП Демчук С.МКовельське МТМОМале ПП «Пролісок»Любитівська сільська радаВідділ освіти Ковельської державної адміністраціїТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»Релігійна громада Святителя Петра МогилиУкраїнське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс» с.Воля-Любитівська5.ПЛ-10кВ Л.37-09(ТП-561(А); ТП-717(А); ТП-312; ТП-692; ТП-448(А); ТП-506; ТП-601(А); ТП-474; 668(А) 9:00-17:00 Підприємство з іноземними інвестиціями"АМІК УКРАЇНА"Колодяжненська сільська РадаПАТ "Ковельська ПМК-62"ТзОВ "Ліси Волині"Садівничий масив "Урожай"Мале ПП"Козацька застава"Кооператив «Будівельник»Ковельське комунальне підприємство "Добробут"ФОП Денищук Р.ПФОП Лузіна Н.ОФ.о. Несторук А.ТТзОВ "Бетонник"ТзОВ "Ковельтрансводгосп"ТзОВ "К.П.Верес"ПП "СТ"ФОП Лисюк В.ПФОП Кобрусев О.АМАЛЕ ПП "ІНВЕСТБУД"ТзОВ "ГІППО"ТзОВ "Бетонник"ФО Власюк В.АФО Ковальчук О.ФАЗС»Колодяжне» с.Колодяжнем.Ковель1. 10:00 – 17:00Водобашня с.Павловичі (ферма),Склад Мазорук Н.Н. с.Павловичі вул.Зелена і прилеглі2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-39 для чистки траси ПЛ 09:00 – 17:00 Церква с.Н.Загорів,водобашня с.Н.Загорів, пункт прийому молока с.Н.Загорів с.Н.Загорів вул.Першотравнева, вул.Набережна і прилеглі1. 10:00-17:00Міська державна ветеринарна лікарняРайона державна ветеринарна лікарняПП «Візнюк»Автомийка ПП «Радченко»ЖБК « Еталон»Котельня вул.Старицького (частково)вул.Ковельська (частково)вул.Стефаника (частково)вул. Поштова (частково)вул.Качалова(частково)пров.Качаловавул.Семиренкавул.Надозеорнапров.Надозернийс.Зміїнець Масив «Кічкарівка»вул.Словянськавул.Затишнавул.Яснавул.Княжнавул.Шкільнавул.Кічкарівська (Частково)вул.Чернишевського ( частково)вул.Новочерчицька (частково)2. 09:00-17:00Спортивний клуб «Білий м’яч» вв№1Будова в/ч-33037Бойлерна Конякіна 37 вв№1Магазин «Лео Кераміка» вв№1 Конякіна 35аМагазин «Барвінок» вв№1Кафе «Круаж» вв№1вул.Конякіна 37 вв№1вул.Конякіна 33вул.Кравчука 19 вв№1вул.Кравчука 19а вв№11. 09:00-17:00ПАТ «Волиньгаз»,ТзОВ «Риф Фудз» с.Липини вул.Івасюка, Зелена, Івана Франка, Б.Хмельницького, Шевченка2. КТП-163 09:30-17:00 ФОП Гнатюк Л.О.,ФОП Федорчук І.М.,с.Підгайці вул.Східна, Надстирна, Надрічна, Шкільна3. ПЛ-10 кВ Л-67-03 від Лр-52 (КТП-268, 296, 533, 780) 09:00-17:00 ТзОВ «Оздоровчий комплекс «Пролісок»»,Клуб, ФАП, Храм с.БрищеМилушівське споживче товариство,ТзОВ «Аміна-Волинь»,ФОП Гольонко В.Г.,КП «Рокині» с.Брище1. 9 00 -17 00МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯВІР"Державне під-во "Любомльське лісове господарство"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СВІТЯЗЬ" Рампа Шацького ЛХЗФОП Дячук Галина АнтонівнаВолинська прикордонна філія ВАТ"СК"Універсальна" АЗС №2 "Універсам" Водоканал №2 ТОВ "Л-Транс" МПП "Криниця" Приватне підприємство "Фолсаж" Любомльське міжгосп.спеціаліз.лісогоспод.підприємс м.Любомль вул.Княжна, Вишнівецька, вул.1 Травня, Ярини, Смоляр, Ватутіна, Приміська2. ПЛ 04кВ ЗТП-225 9 00 -17 00 Магазин, Стомат кабінет смт.Шацьк вул.50 р Перемоги1. ПЛ-10кВ Л-11-04; 01-02; до ЗТП-257; 01-03, Л-106-04 від ЛР-51. 10:00-16:00 Магазини; Амбулаторія; Школа; Дитячий садок; Пошта; станція «Київстар»;Школа; Магазини; Газова станція. ФАПШкола; ФАП; Магазини.Мобільна станція. с.Біркис.Вітуліс.Дібровас.Залаззя (Частково)2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-192 10:00-17:00 Пошта; АТС; Контора с. р.; Скважина школи; с.Дольськ (Частково)3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-121 10:00-17:00 с.Бірки (Частково)1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-140 10:00-17:00 Церква с.Велика Яблунька2. ПЛ-10 кВ, Л-28-08 до ЗТП-308 10:00-17:00 ЗТП-62, смт. Маневичі - Підприємство Маневицької ВК – 42 (колонія).КТП-126 - Філія "Маневицький автодор" (ж.д. тупік).КТП-307 - Підприємство Маневицької ВК – 42 (гараж).ЗТП-358 - Маневицька селищна рада (дит.сок № 3), ДП "Маневицька радіологічна лабораторія ", ДП "Маневицьке лісове господарство" (буд.майданчик).КТП-387.КТП-409 - ДП"Рибгосп"Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" (майстерня-гараж, контора). смт.Маневичівул.8-го Березня;вул.Червоної Калини 7;вул.Червоної Калини 2-17;вул.А. Снітка 17-21;вул.Гоголя 1-9;вул.А.Снітка 28-36;вул.А.Снітка 40-46;вул.А.Снітка 32а;вул.1 Травня 63-29; вул.Ставкова;вул. Сірка 15-26;вул.1 Травня 54-66; вул.Шевченка 40-66№вул.Галана 22-30;вул.Ягідна;вул.Партизанська 22-36;вул.Галана 32-44;місто Нововолинськ№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-0.4 Л-5ЗТП-69 09:00-17:00 м-н Парфумер вул.Св.Володимира 15Торгово-офісне приміщення Св.Володимира.19Магазин Св Володимира,23 м.Нововолинськвул.Св.Володимира 15,17,19,21,23Ратнівський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-04кв Л-1 КТП-166 9.30-17:00 .. смт.Ратно вул.Княгині Ольги2. КТП-155 10.00-13.00 с.Грушка.3. КТП-156 13:00-17:00 х.ЗанивиськоРожищенський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-0,4кВ КТП-36305 9:00-17:00 с.Доросині, вул.Миру, Молодіжна.2.ПЛ-10кВ Л34-049:00-17:00 с.Щурин, чайна,магазин,амбулаторіяклуб, приміщення зерносховища,церква,млин,зерносклад, бригада,с.Квітневе, кіоск,шкільна майстерня ,шкільна артсвердловина,клуб,церква,кіоск, школа, пилорама,артсвердловина,свинарник с.Щурин, вул.Л.Українки, І.Франка Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка с.Квітневе, вул.17 Вересня, Квітнева, Молодіжна, Радянська, Садова, Ветеранів, Незалежності, Шевченка3. ПЛ-0,4кВ ТП-36275 9:00-17:00 с.Мильськ,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоскФОП Шепелюк Г.В. магазинКЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАПС/Р Мильськ насоснаСВК "Берег" контораУДППЗ "Укрпошта" поштове відділення с.Мильськ, вул.Весела,буд.3-7,4-6, Радянська, буд.2-18,1-194. ПЛ-0,4кВ ТП-36060 9:00-17:00 с.Корсині, ФОП Рибак Л.П.магазинФОП Мачушинець С.Ю. кіоск с.Корсині, вул.Жовтнева, Лісова5.ПЛ-0,4кВ ТП-361079:00-17:00 м.Рожище, Кібернет.адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ,міської ради ,дитсадок.магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,6.ПЛ-0,4кВ ТП-36278 9:00-17:00 с. Літогоща ФАП,магазин,контора с/р,клуб,гараж,шкільна майстерня,школа с.Літогоща, вул.Новоселів,7.ПЛ-0,4кВ ТП-36383 9:00-17:00 С/Р Літогоща дитячий садок, артсвердловинаПрАТ "Київстар" станція зв'язку с.Літогоща, вул.Новоселів,8.ПЛ-10кВ Л34-059:00-17:00 с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.с.Ворончин ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку. с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка.с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка.9.ПЛ-0,4кВ ТП-362989:00-17:00 с.Переспа, вул.Набережна, Спортивна, Учительська10.ПЛ-0,4кВ ТП-364409:00-17:00 с.Топільно П-ць Вольська Т.К. Магазин с.Топільно, вул.Жовтнева,33-75(непарні)11.ПЛ-0,4кВ ТП-362679:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, Озерна, Шкільна, Шевченка12.ПЛ-0,4кВ ТП-365089:00-17:00 с.Тристень, вул.Воробйова, Незалежності.13.КТП-362009:00-17:00 с.Вітоніж зерносклад, корівник, кузня ,ФОП Марчук Ю.С. магазин14.КТП-363559:00-17:00 с.Ясенівка, вул.Новосадів, Поштова, .Медова, Радянська15.ПЛ-10кВ Л30-019:00-17:00 с. Копачівка,с. Башова, с.Тростянка,с.Іванчиці,с.Озденіж,с.Уляники,с.Городині (повністю)с. Копачівка,с. Башова, с.Тростянка,с.Іванчиці,с.Озденіж,с.Уляники,с.Городині (повністю)16.ПЛ-10кВ Л34-069:00-17:00 с.Студині (повністю)с.Студині (повністю)17.ПЛ-10кВ Л71-019:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)18.ПЛ-10кВ Л 71-029:00-17:00 с.Трилісці,с.Линівка,с.Малинівка,с.Мар’янівкас.Милін,с.Линівка,с.Трилісці(повністю) с.Трилісці,с.Линівка,с.Малинівка,с.Мар’янівка,с.Милін,с.Линівка,сТрилісці,(повністю)19.ПЛ-10кВ Л71-049:00-17:00 ПАТ "Кульчинський силікатний завод " вапнярка,с.Пожарки, Савчук С.М. торговий кіоск,ФОП Богайчук О.С. фермаФОП Чирук В.А. млин, пилорама с.Пожарки, (повністю)20.ПЛ-10кВ Л71-059:00-17:00 с.Рудка Козинська,с.Козин(повністю)с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Рудка Козинська,с.Козин(повністю)с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру.Старовижівський районВимкнень споживачів не запланованоТурійський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-0,4кВКТП-107 10:00-16:30 Соминська с/р – клуб, адмінбудинок,ФОП Мисюк , Войчук – магазин, ФАП, ТзОВ «АПК Волинь»- контора с.Сомин2. ПЛ-10кВ Л-61-02 від ПС до ЛР-154, КР-309ЩТП-353ЩТП-371КТП-354КТП-280КТП-191КТП-12КТП-14КТП-315КТП-359КТП-365КТП-366ЗТП-242 10:00-16:30 ФОП Білун – оз.Черепаха, ФОП Літвінович – озеро, ФГ «Аміла» - пекарня, Соловичівська с/р- дит.садок, школа, котельня школи, клуб, насосна, АГАТ ЛТД- магазин, ПКЗ, МП «Турія», пошта, АТС, церква, ФОП Заброда М.Р.- телятник, КСС, ТзОВ «Оллєс»- столярний цех, дер.обр.цех, ВСАТ «Срібниця» - тр.бригада, млин, ТзОВ «Інтерстор»- деревообробний цех, «Срібниця» - база відпочинку, СФГ «Мальва»- приміщення для зберігання с/г продукції с.Соловичі вул.Карпанська, Шкільна3. ПЛ-10кВ Л-61-01 від ЛР-148 до ЗТП-303 Л-42-02КТП-16КТП-15КТП-132 10:00-16:30 КСС, бригада, «Волиньгаз» - ОПС, церква, школа, ФАП, КСС, ФОП Заброда, «Аміла» - магазин, ТзОВ «ВВ АГРО»- пекарня, СКЗ, ФОП Поприч - магазин с.Кустичі, Дуліби