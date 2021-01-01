Де на Волині та у Луцьку зокрема не буде світла 25 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 25 травня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Суходоли: вул.Польова 3-45,18-54.
2. 09:00-17:00
с.Хотячів: школа, сільрада, водонапірна башта с.Хотячів: вул.Карбишева, Мічуруна 3-7,2-8; Озерна, Східна.
3. ПЛ-0,4 Л-4, Л-5 ЗТП-293 09:00-17:00 м.Устилуг: митниця, сервісна зона,ТОВ «Авіо» м.Устилуг: митниця.
4. КТП-142, обладнання. 09:00-17:00 с.Людмильпіль: вул.Вишнева, Польова.
5. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 КТП-185 09:00-17:00 с.Заріччяя вул.Лобачинська, Червонобережна 25-45,24-42,66.
6. ПЛ-0,4 Л-3 Л-5 ЗТП-176 09:00-17:00 с. Бубнів : котельня школи, дитячий садок с.Бубнів : вул.Центральна, Молодіжна, Прикарпатська 1-13,2-6.
7. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 ЗТП-374 09:00-17:00 с.Свійчів: школа, зерносклад, церква, клуб. с.Свійчів: вул.Прифермерська 3-7,2-6; Макарова 25-75,32-72; Садова1-7,2-10.
Горохівський район
1. 9:00-17:00
Контора, дитячий садочок, ФОП Клехо М.А, с.Михлин вул.Молодіжна, Паркова.
2. 9:00-17:00
ФОП Муковоз В.П., ФОП Татарчук Г.М. с.Піски вул.Бродська, Польна.
3. КТП-533 9:00-17:00 с.Сільце:
вул.Лесі Українки
4. ПЛ-10 кВ 68-05 10:00-13:00 Тракторна бригада с.Мирне с.Мирне:
вул.Радянської армії 2, 3
5. КТП-475 9:00-17:00 ПАТ" Ковельмолоко" приймальний пункт
ФГ Домбровського А.I. Зерносклад
ПП "Подвір`я" тваринницький комплекс
ПП "Подвір`я" пилорама
ТзОВ "Заготзбут" Забійний цех с.Рачин:
вул.Садова
6. КТП-401 9:00-17:00 Церква
ФОП Огродніча О.М., Продуктова крамниця "Старе місто",
Дитячий садок с.Скобелка:
вул.Луцька,
вул.Садова,
вул.Набережна
Іваничівський район
1. 9:30-17:00
с.Трубки вул.Шевченка
2. 10:00-17:00
СВК»Перемога»-млин, контора, БК, Павлівська ОТГ адмін.будинок с.Радовичі, школа, ФОП Хомяк, Матушевський, Марценюк, Кузьмич, ФАП с.Клопочин, Радовичі
Камінь-Каширський район
1. 13:00 - 15:00
с.Полиці вул.Садова
2. КТП-56 09:00 - 17:00 Школа.Церква с.Видерта с.Видерта вул.Макевських
3. ПЛ-0.4кВ Л-3 ЩТП-175 08:00 - 20:00 Молитовний будинок с.Житнівка вул.Прилісна
4. ПЛ-0.4кВ Л-2 Л-3 КТП-156 09.00-17.00 А.Т.С.Медпункт, Відділення Укрпошти, ФОП.Кузьмич Л.П., Придатко ЛП с.Гута-Боровенська вул.Берізна, Вижар
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00 ТзОВ- Ківерці "Агромаш"
2. ПЛ-10кВ 96-02 8:30-17:00 ДП "Цуманське лісове господарство"
ФОП Романюк Леся Степанівна
Свято-Козьмо-Дем"янівська УПЦ КП
ФОП Піддубний Андрій Анатолійович
ФОП Піддубний Григорій Федорович
ТзОВ "Українське дерево"
П-ць Ройко А.М. Арендарчук Роман Миколайович
ФОП Бондарчук Максим Іванович
Сільська рада с.Холоневичі
Цуманське споживче товариство
ФОП Філюк Олександр Васильович
КП`Конвалія` Цуманська районна лікарня №2 с.Холоневичі
вул.Травнева, вул.Шкільна вул.8-го Березня вул.Незалежності вул.Садова
вул.Центральна
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-336
Л-2 8:30-17:00 ФОП Гецко Тетяна Миколаївна с. Чемерин
вул. Набережна, буд. (непарні) 1-23 вул. Гагаріна, буд. (непарні 21-41), (парні 28-56) вул. 17 вересня, буд. 1-7
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-83 8:30-17:00 Ківерцівське сільське споживче товариство
ФОП Хойна Олег Васильович
Сільська рада с.Суськ с.Славне вул.Прилісна, частково
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-484 9:30-12:00 ПАТ"УКРНАФТА"
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Білашівська сільська рада
Фермерське господарство"Аюлен"
Ковельське МТМО с.Грушівка, вул.Поліська
с.Засмики
с.Білашів
2. ПЛ-0,4кВ від ТП-47
9:00-17:00
ФОП Польчук А.Ф
Сільськогосподарське ТзОВ "Зоря" с.Кухарі
3. 9:00-17:00
ФОП Силюк Р.С
РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Гордун О.М
УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель
4.
9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ «Птахівниче»
ФОП Демчук С.М
Ковельське МТМО
Мале ПП «Пролісок»
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської державної адміністрації
ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»
Релігійна громада Святителя Петра Могили
Українське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс» с.Воля-Любитівська
5.
ПЛ-10кВ Л.37-09
(ТП-561(А); ТП-717(А); ТП-312; ТП-692; ТП-448(А); ТП-506; ТП-601(А); ТП-474; 668(А) 9:00-17:00 Підприємство з іноземними інвестиціями
"АМІК УКРАЇНА"
Колодяжненська сільська Рада
ПАТ "Ковельська ПМК-62"
ТзОВ "Ліси Волині"
Садівничий масив "Урожай"
Мале ПП"Козацька застава"
Кооператив «Будівельник»
Ковельське комунальне підприємство "Добробут"
ФОП Денищук Р.П
ФОП Лузіна Н.О
Ф.о. Несторук А.Т
ТзОВ "Бетонник"
ТзОВ "Ковельтрансводгосп"
ТзОВ "К.П.Верес"
ПП "СТ"
ФОП Лисюк В.П
ФОП Кобрусев О.А
МАЛЕ ПП "ІНВЕСТБУД"
ТзОВ "ГІППО"
ТзОВ "Бетонник"
ФО Власюк В.А
ФО Ковальчук О.Ф
АЗС»Колодяжне» с.Колодяжне
м.Ковель
Локачинський район
1. 10:00 – 17:00
Водобашня с.Павловичі (ферма),
Склад Мазорук Н.Н. с.Павловичі вул.Зелена і прилеглі
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-39 для чистки траси ПЛ 09:00 – 17:00 Церква с.Н.Загорів,
водобашня с.Н.Загорів, пункт прийому молока с.Н.Загорів с.Н.Загорів вул.Першотравнева, вул.Набережна і прилеглі
місто Луцьк
1. 10:00-17:00
Міська державна ветеринарна лікарня
Района державна ветеринарна лікарня
ПП «Візнюк»
Автомийка ПП «Радченко»
ЖБК « Еталон»
Котельня вул.Старицького (частково)
вул.Ковельська (частково)
вул.Стефаника (частково)
вул. Поштова (частково)
вул.Качалова(частково)
пров.Качалова
вул.Семиренка
вул.Надозеорна
пров.Надозерний
с.Зміїнець Масив «Кічкарівка»
вул.Словянська
вул.Затишна
вул.Ясна
вул.Княжна
вул.Шкільна
вул.Кічкарівська (Частково)
вул.Чернишевського ( частково)
вул.Новочерчицька (частково)
2. 09:00-17:00
Спортивний клуб «Білий м’яч» вв№1
Будова в/ч-33037
Бойлерна Конякіна 37 вв№1
Магазин «Лео Кераміка» вв№1 Конякіна 35а
Магазин «Барвінок» вв№1
Кафе «Круаж» вв№1
вул.Конякіна 37 вв№1
вул.Конякіна 33
вул.Кравчука 19 вв№1
вул.Кравчука 19а вв№1
Луцький район
1. 09:00-17:00
ПАТ «Волиньгаз»,
ТзОВ «Риф Фудз» с.Липини вул.Івасюка, Зелена, Івана Франка, Б.Хмельницького, Шевченка
2. КТП-163 09:30-17:00 ФОП Гнатюк Л.О.,
ФОП Федорчук І.М.,
с.Підгайці вул.Східна, Надстирна, Надрічна, Шкільна
3. ПЛ-10 кВ Л-67-03 від Лр-52 (КТП-268, 296, 533, 780) 09:00-17:00 ТзОВ «Оздоровчий комплекс «Пролісок»»,
Клуб, ФАП, Храм с.Брище
Милушівське споживче товариство,
ТзОВ «Аміна-Волинь»,
ФОП Гольонко В.Г.,
КП «Рокині» с.Брище
Любомльський та Шацький райони
1. 9 00 -17 00
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯВІР"Державне під-во "Любомльське лісове господарство"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СВІТЯЗЬ" Рампа Шацького ЛХЗФОП Дячук Галина АнтонівнаВолинська прикордонна філія ВАТ"СК"Універсальна" АЗС №2 "Універсам" Водоканал №2 ТОВ "Л-Транс" МПП "Криниця" Приватне підприємство "Фолсаж" Любомльське міжгосп.спеціаліз.лісогоспод.підприємс м.Любомль вул.Княжна, Вишнівецька, вул.1 Травня, Ярини, Смоляр, Ватутіна, Приміська
2. ПЛ 04кВ ЗТП-225 9 00 -17 00 Магазин, Стомат кабінет смт.Шацьк вул.50 р Перемоги
Любешівський район
1. ПЛ-10кВ Л-11-04; 01-02; до ЗТП-257; 01-03, Л-106-04 від ЛР-51. 10:00-16:00 Магазини; Амбулаторія; Школа; Дитячий садок; Пошта; станція «Київстар»;
Школа; Магазини; Газова станція. ФАП
Школа; ФАП; Магазини.
Мобільна станція. с.Бірки
с.Вітулі
с.Діброва
с.Залаззя (Частково)
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-192 10:00-17:00 Пошта; АТС; Контора с. р.; Скважина школи; с.Дольськ (Частково)
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-121 10:00-17:00 с.Бірки (Частково)
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-140 10:00-17:00 Церква с.Велика Яблунька
2. ПЛ-10 кВ, Л-28-08 до ЗТП-308 10:00-17:00 ЗТП-62, смт. Маневичі - Підприємство Маневицької ВК – 42 (колонія).
КТП-126 - Філія "Маневицький автодор" (ж.д. тупік).
КТП-307 - Підприємство Маневицької ВК – 42 (гараж).
ЗТП-358 - Маневицька селищна рада (дит.сок № 3), ДП "Маневицька радіологічна лабораторія ", ДП "Маневицьке лісове господарство" (буд.майданчик).
КТП-387.
КТП-409 - ДП"Рибгосп"Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" (майстерня-гараж, контора). смт.Маневичі
вул.8-го Березня;
вул.Червоної Калини 7;
вул.Червоної Калини 2-17;
вул.А. Снітка 17-21;
вул.Гоголя 1-9;
вул.А.Снітка 28-36;
вул.А.Снітка 40-46;
вул.А.Снітка 32а;
вул.1 Травня 63-29; вул.Ставкова;
вул. Сірка 15-26;
вул.1 Травня 54-66; вул.Шевченка 40-66№
вул.Галана 22-30;
вул.Ягідна;
вул.Партизанська 22-36;
вул.Галана 32-44;
місто Нововолинськ
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0.4 Л-5
ЗТП-69 09:00-17:00 м-н Парфумер вул.Св.Володимира 15
Торгово-офісне приміщення Св.Володимира.19
Магазин Св Володимира,23 м.Нововолинськ
вул.Св.Володимира 15,17,19,21,23
Ратнівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-04кв Л-1 КТП-166 9.30-17:00 .
. смт.Ратно вул.Княгині Ольги
2. КТП-155 10.00-13.00 с.Грушка.
3. КТП-156 13:00-17:00 х.Занивисько
Рожищенський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4кВ КТП-36305 9:00-17:00 с.Доросині, вул.Миру, Молодіжна.
2.
ПЛ-10кВ Л34-04
9:00-17:00 с.Щурин, чайна,магазин,амбулаторія
клуб, приміщення зерносховища,
церква,млин,зерносклад, бригада,
с.Квітневе, кіоск,шкільна майстерня ,шкільна артсвердловина,клуб,церква,кіоск, школа, пилорама,артсвердловина,свинарник с.Щурин, вул.Л.Українки, І.Франка Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка с.Квітневе, вул.17 Вересня, Квітнева, Молодіжна, Радянська, Садова, Ветеранів, Незалежності, Шевченка
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36275 9:00-17:00 с.Мильськ,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск
ФОП Шепелюк Г.В. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
С/Р Мильськ насосна
СВК "Берег" контора
УДППЗ "Укрпошта" поштове відділення с.Мильськ, вул.Весела,буд.3-7,4-6, Радянська, буд.2-18,1-19
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36060 9:00-17:00 с.Корсині, ФОП Рибак Л.П.магазин
ФОП Мачушинець С.Ю. кіоск с.Корсині, вул.Жовтнева, Лісова
5.
ПЛ-0,4кВ ТП-36107
9:00-17:00 м.Рожище, Кібернет.адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ,міської ради ,дитсадок.магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,
6.
ПЛ-0,4кВ ТП-36278 9:00-17:00 с. Літогоща ФАП,магазин,контора с/р,клуб,гараж,шкільна майстерня,школа с.Літогоща, вул.Новоселів,
7.
ПЛ-0,4кВ ТП-36383 9:00-17:00 С/Р Літогоща дитячий садок, артсвердловина
ПрАТ "Київстар" станція зв'язку с.Літогоща, вул.Новоселів,
8.
ПЛ-10кВ Л34-05
9:00-17:00 с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.
с.Ворончин ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку. с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка.
с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка.
9.
ПЛ-0,4кВ ТП-36298
9:00-17:00 с.Переспа, вул.Набережна, Спортивна, Учительська
10.
ПЛ-0,4кВ ТП-36440
9:00-17:00 с.Топільно П-ць Вольська Т.К. Магазин с.Топільно, вул.Жовтнева,33-75(непарні)
11.
ПЛ-0,4кВ ТП-36267
9:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, Озерна, Шкільна, Шевченка
12.
ПЛ-0,4кВ ТП-36508
9:00-17:00 с.Тристень, вул.Воробйова, Незалежності.
13.
КТП-36200
9:00-17:00 с.Вітоніж зерносклад, корівник, кузня ,ФОП Марчук Ю.С. магазин
14.
КТП-36355
9:00-17:00 с.Ясенівка, вул.Новосадів, Поштова, .Медова, Радянська
15.
ПЛ-10кВ Л30-01
9:00-17:00 с. Копачівка,с. Башова, с.Тростянка,с.Іванчиці,
с.Озденіж,с.Уляники,с.Городині (повністю)
с. Копачівка,с. Башова, с.Тростянка,с.Іванчиці,
с.Озденіж,с.Уляники,с.Городині (повністю)
16.
ПЛ-10кВ Л34-06
9:00-17:00 с.Студині (повністю)
с.Студині (повністю)
17.
ПЛ-10кВ Л71-01
9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)
18.
ПЛ-10кВ Л 71-02
9:00-17:00 с.Трилісці,с.Линівка,с.Малинівка,с.Мар’янівка
с.Милін,с.Линівка,с.Трилісці(повністю) с.Трилісці,с.Линівка,с.Малинівка,
с.Мар’янівка,с.Милін,с.Линівка,
сТрилісці,(повністю)
19.
ПЛ-10кВ Л71-04
9:00-17:00 ПАТ "Кульчинський силікатний завод " вапнярка,
с.Пожарки, Савчук С.М. торговий кіоск,
ФОП Богайчук О.С. ферма
ФОП Чирук В.А. млин, пилорама с.Пожарки, (повністю)
20.
ПЛ-10кВ Л71-05
9:00-17:00 с.Рудка Козинська,с.Козин(повністю)
с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Рудка Козинська,с.Козин(повністю)
с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру.
.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-107 10:00-16:30 Соминська с/р – клуб, адмінбудинок,ФОП Мисюк , Войчук – магазин, ФАП, ТзОВ «АПК Волинь»- контора с.Сомин
2. ПЛ-10кВ Л-61-02 від ПС до ЛР-154, КР-309
ЩТП-353
ЩТП-371
КТП-354
КТП-280
КТП-191
КТП-12
КТП-14
КТП-315
КТП-359
КТП-365
КТП-366
ЗТП-242 10:00-16:30 ФОП Білун – оз.Черепаха, ФОП Літвінович – озеро, ФГ «Аміла» - пекарня, Соловичівська с/р- дит.садок, школа, котельня школи, клуб, насосна, АГАТ ЛТД- магазин, ПКЗ, МП «Турія», пошта, АТС, церква, ФОП Заброда М.Р.- телятник, КСС, ТзОВ «Оллєс»- столярний цех, дер.обр.цех, ВСАТ «Срібниця» - тр.бригада, млин, ТзОВ «Інтерстор»- деревообробний цех, «Срібниця» - база відпочинку, СФГ «Мальва»- приміщення для зберігання с/г продукції с.Соловичі вул.Карпанська, Шкільна
3. ПЛ-10кВ Л-61-01 від ЛР-148 до ЗТП-303 Л-42-02
КТП-16
КТП-15
КТП-132 10:00-16:30 КСС, бригада, «Волиньгаз» - ОПС, церква, школа, ФАП, КСС, ФОП Заброда, «Аміла» - магазин, ТзОВ «ВВ АГРО»- пекарня, СКЗ, ФОП Поприч - магазин с.Кустичі, Дуліби
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Суходоли: вул.Польова 3-45,18-54.
2. 09:00-17:00
с.Хотячів: школа, сільрада, водонапірна башта с.Хотячів: вул.Карбишева, Мічуруна 3-7,2-8; Озерна, Східна.
3. ПЛ-0,4 Л-4, Л-5 ЗТП-293 09:00-17:00 м.Устилуг: митниця, сервісна зона,ТОВ «Авіо» м.Устилуг: митниця.
4. КТП-142, обладнання. 09:00-17:00 с.Людмильпіль: вул.Вишнева, Польова.
5. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 КТП-185 09:00-17:00 с.Заріччяя вул.Лобачинська, Червонобережна 25-45,24-42,66.
6. ПЛ-0,4 Л-3 Л-5 ЗТП-176 09:00-17:00 с. Бубнів : котельня школи, дитячий садок с.Бубнів : вул.Центральна, Молодіжна, Прикарпатська 1-13,2-6.
7. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 ЗТП-374 09:00-17:00 с.Свійчів: школа, зерносклад, церква, клуб. с.Свійчів: вул.Прифермерська 3-7,2-6; Макарова 25-75,32-72; Садова1-7,2-10.
Горохівський район
1. 9:00-17:00
Контора, дитячий садочок, ФОП Клехо М.А, с.Михлин вул.Молодіжна, Паркова.
2. 9:00-17:00
ФОП Муковоз В.П., ФОП Татарчук Г.М. с.Піски вул.Бродська, Польна.
3. КТП-533 9:00-17:00 с.Сільце:
вул.Лесі Українки
4. ПЛ-10 кВ 68-05 10:00-13:00 Тракторна бригада с.Мирне с.Мирне:
вул.Радянської армії 2, 3
5. КТП-475 9:00-17:00 ПАТ" Ковельмолоко" приймальний пункт
ФГ Домбровського А.I. Зерносклад
ПП "Подвір`я" тваринницький комплекс
ПП "Подвір`я" пилорама
ТзОВ "Заготзбут" Забійний цех с.Рачин:
вул.Садова
6. КТП-401 9:00-17:00 Церква
ФОП Огродніча О.М., Продуктова крамниця "Старе місто",
Дитячий садок с.Скобелка:
вул.Луцька,
вул.Садова,
вул.Набережна
Іваничівський район
1. 9:30-17:00
с.Трубки вул.Шевченка
2. 10:00-17:00
СВК»Перемога»-млин, контора, БК, Павлівська ОТГ адмін.будинок с.Радовичі, школа, ФОП Хомяк, Матушевський, Марценюк, Кузьмич, ФАП с.Клопочин, Радовичі
Камінь-Каширський район
1. 13:00 - 15:00
с.Полиці вул.Садова
2. КТП-56 09:00 - 17:00 Школа.Церква с.Видерта с.Видерта вул.Макевських
3. ПЛ-0.4кВ Л-3 ЩТП-175 08:00 - 20:00 Молитовний будинок с.Житнівка вул.Прилісна
4. ПЛ-0.4кВ Л-2 Л-3 КТП-156 09.00-17.00 А.Т.С.Медпункт, Відділення Укрпошти, ФОП.Кузьмич Л.П., Придатко ЛП с.Гута-Боровенська вул.Берізна, Вижар
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00 ТзОВ- Ківерці "Агромаш"
2. ПЛ-10кВ 96-02 8:30-17:00 ДП "Цуманське лісове господарство"
ФОП Романюк Леся Степанівна
Свято-Козьмо-Дем"янівська УПЦ КП
ФОП Піддубний Андрій Анатолійович
ФОП Піддубний Григорій Федорович
ТзОВ "Українське дерево"
П-ць Ройко А.М. Арендарчук Роман Миколайович
ФОП Бондарчук Максим Іванович
Сільська рада с.Холоневичі
Цуманське споживче товариство
ФОП Філюк Олександр Васильович
КП`Конвалія` Цуманська районна лікарня №2 с.Холоневичі
вул.Травнева, вул.Шкільна вул.8-го Березня вул.Незалежності вул.Садова
вул.Центральна
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-336
Л-2 8:30-17:00 ФОП Гецко Тетяна Миколаївна с. Чемерин
вул. Набережна, буд. (непарні) 1-23 вул. Гагаріна, буд. (непарні 21-41), (парні 28-56) вул. 17 вересня, буд. 1-7
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-83 8:30-17:00 Ківерцівське сільське споживче товариство
ФОП Хойна Олег Васильович
Сільська рада с.Суськ с.Славне вул.Прилісна, частково
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-484 9:30-12:00 ПАТ"УКРНАФТА"
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Білашівська сільська рада
Фермерське господарство"Аюлен"
Ковельське МТМО с.Грушівка, вул.Поліська
с.Засмики
с.Білашів
2. ПЛ-0,4кВ від ТП-47
9:00-17:00
ФОП Польчук А.Ф
Сільськогосподарське ТзОВ "Зоря" с.Кухарі
3. 9:00-17:00
ФОП Силюк Р.С
РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Гордун О.М
УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель
4.
9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ «Птахівниче»
ФОП Демчук С.М
Ковельське МТМО
Мале ПП «Пролісок»
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської державної адміністрації
ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»
Релігійна громада Святителя Петра Могили
Українське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс» с.Воля-Любитівська
5.
ПЛ-10кВ Л.37-09
(ТП-561(А); ТП-717(А); ТП-312; ТП-692; ТП-448(А); ТП-506; ТП-601(А); ТП-474; 668(А) 9:00-17:00 Підприємство з іноземними інвестиціями
"АМІК УКРАЇНА"
Колодяжненська сільська Рада
ПАТ "Ковельська ПМК-62"
ТзОВ "Ліси Волині"
Садівничий масив "Урожай"
Мале ПП"Козацька застава"
Кооператив «Будівельник»
Ковельське комунальне підприємство "Добробут"
ФОП Денищук Р.П
ФОП Лузіна Н.О
Ф.о. Несторук А.Т
ТзОВ "Бетонник"
ТзОВ "Ковельтрансводгосп"
ТзОВ "К.П.Верес"
ПП "СТ"
ФОП Лисюк В.П
ФОП Кобрусев О.А
МАЛЕ ПП "ІНВЕСТБУД"
ТзОВ "ГІППО"
ТзОВ "Бетонник"
ФО Власюк В.А
ФО Ковальчук О.Ф
АЗС»Колодяжне» с.Колодяжне
м.Ковель
Локачинський район
1. 10:00 – 17:00
Водобашня с.Павловичі (ферма),
Склад Мазорук Н.Н. с.Павловичі вул.Зелена і прилеглі
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-39 для чистки траси ПЛ 09:00 – 17:00 Церква с.Н.Загорів,
водобашня с.Н.Загорів, пункт прийому молока с.Н.Загорів с.Н.Загорів вул.Першотравнева, вул.Набережна і прилеглі
місто Луцьк
1. 10:00-17:00
Міська державна ветеринарна лікарня
Района державна ветеринарна лікарня
ПП «Візнюк»
Автомийка ПП «Радченко»
ЖБК « Еталон»
Котельня вул.Старицького (частково)
вул.Ковельська (частково)
вул.Стефаника (частково)
вул. Поштова (частково)
вул.Качалова(частково)
пров.Качалова
вул.Семиренка
вул.Надозеорна
пров.Надозерний
с.Зміїнець Масив «Кічкарівка»
вул.Словянська
вул.Затишна
вул.Ясна
вул.Княжна
вул.Шкільна
вул.Кічкарівська (Частково)
вул.Чернишевського ( частково)
вул.Новочерчицька (частково)
2. 09:00-17:00
Спортивний клуб «Білий м’яч» вв№1
Будова в/ч-33037
Бойлерна Конякіна 37 вв№1
Магазин «Лео Кераміка» вв№1 Конякіна 35а
Магазин «Барвінок» вв№1
Кафе «Круаж» вв№1
вул.Конякіна 37 вв№1
вул.Конякіна 33
вул.Кравчука 19 вв№1
вул.Кравчука 19а вв№1
Луцький район
1. 09:00-17:00
ПАТ «Волиньгаз»,
ТзОВ «Риф Фудз» с.Липини вул.Івасюка, Зелена, Івана Франка, Б.Хмельницького, Шевченка
2. КТП-163 09:30-17:00 ФОП Гнатюк Л.О.,
ФОП Федорчук І.М.,
с.Підгайці вул.Східна, Надстирна, Надрічна, Шкільна
3. ПЛ-10 кВ Л-67-03 від Лр-52 (КТП-268, 296, 533, 780) 09:00-17:00 ТзОВ «Оздоровчий комплекс «Пролісок»»,
Клуб, ФАП, Храм с.Брище
Милушівське споживче товариство,
ТзОВ «Аміна-Волинь»,
ФОП Гольонко В.Г.,
КП «Рокині» с.Брище
Любомльський та Шацький райони
1. 9 00 -17 00
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯВІР"Державне під-во "Любомльське лісове господарство"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СВІТЯЗЬ" Рампа Шацького ЛХЗФОП Дячук Галина АнтонівнаВолинська прикордонна філія ВАТ"СК"Універсальна" АЗС №2 "Універсам" Водоканал №2 ТОВ "Л-Транс" МПП "Криниця" Приватне підприємство "Фолсаж" Любомльське міжгосп.спеціаліз.лісогоспод.підприємс м.Любомль вул.Княжна, Вишнівецька, вул.1 Травня, Ярини, Смоляр, Ватутіна, Приміська
2. ПЛ 04кВ ЗТП-225 9 00 -17 00 Магазин, Стомат кабінет смт.Шацьк вул.50 р Перемоги
Любешівський район
1. ПЛ-10кВ Л-11-04; 01-02; до ЗТП-257; 01-03, Л-106-04 від ЛР-51. 10:00-16:00 Магазини; Амбулаторія; Школа; Дитячий садок; Пошта; станція «Київстар»;
Школа; Магазини; Газова станція. ФАП
Школа; ФАП; Магазини.
Мобільна станція. с.Бірки
с.Вітулі
с.Діброва
с.Залаззя (Частково)
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-192 10:00-17:00 Пошта; АТС; Контора с. р.; Скважина школи; с.Дольськ (Частково)
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-121 10:00-17:00 с.Бірки (Частково)
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-140 10:00-17:00 Церква с.Велика Яблунька
2. ПЛ-10 кВ, Л-28-08 до ЗТП-308 10:00-17:00 ЗТП-62, смт. Маневичі - Підприємство Маневицької ВК – 42 (колонія).
КТП-126 - Філія "Маневицький автодор" (ж.д. тупік).
КТП-307 - Підприємство Маневицької ВК – 42 (гараж).
ЗТП-358 - Маневицька селищна рада (дит.сок № 3), ДП "Маневицька радіологічна лабораторія ", ДП "Маневицьке лісове господарство" (буд.майданчик).
КТП-387.
КТП-409 - ДП"Рибгосп"Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" (майстерня-гараж, контора). смт.Маневичі
вул.8-го Березня;
вул.Червоної Калини 7;
вул.Червоної Калини 2-17;
вул.А. Снітка 17-21;
вул.Гоголя 1-9;
вул.А.Снітка 28-36;
вул.А.Снітка 40-46;
вул.А.Снітка 32а;
вул.1 Травня 63-29; вул.Ставкова;
вул. Сірка 15-26;
вул.1 Травня 54-66; вул.Шевченка 40-66№
вул.Галана 22-30;
вул.Ягідна;
вул.Партизанська 22-36;
вул.Галана 32-44;
місто Нововолинськ
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0.4 Л-5
ЗТП-69 09:00-17:00 м-н Парфумер вул.Св.Володимира 15
Торгово-офісне приміщення Св.Володимира.19
Магазин Св Володимира,23 м.Нововолинськ
вул.Св.Володимира 15,17,19,21,23
Ратнівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-04кв Л-1 КТП-166 9.30-17:00 .
. смт.Ратно вул.Княгині Ольги
2. КТП-155 10.00-13.00 с.Грушка.
3. КТП-156 13:00-17:00 х.Занивисько
Рожищенський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4кВ КТП-36305 9:00-17:00 с.Доросині, вул.Миру, Молодіжна.
2.
ПЛ-10кВ Л34-04
9:00-17:00 с.Щурин, чайна,магазин,амбулаторія
клуб, приміщення зерносховища,
церква,млин,зерносклад, бригада,
с.Квітневе, кіоск,шкільна майстерня ,шкільна артсвердловина,клуб,церква,кіоск, школа, пилорама,артсвердловина,свинарник с.Щурин, вул.Л.Українки, І.Франка Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка с.Квітневе, вул.17 Вересня, Квітнева, Молодіжна, Радянська, Садова, Ветеранів, Незалежності, Шевченка
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36275 9:00-17:00 с.Мильськ,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск
ФОП Шепелюк Г.В. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
С/Р Мильськ насосна
СВК "Берег" контора
УДППЗ "Укрпошта" поштове відділення с.Мильськ, вул.Весела,буд.3-7,4-6, Радянська, буд.2-18,1-19
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36060 9:00-17:00 с.Корсині, ФОП Рибак Л.П.магазин
ФОП Мачушинець С.Ю. кіоск с.Корсині, вул.Жовтнева, Лісова
5.
ПЛ-0,4кВ ТП-36107
9:00-17:00 м.Рожище, Кібернет.адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ,міської ради ,дитсадок.магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,
6.
ПЛ-0,4кВ ТП-36278 9:00-17:00 с. Літогоща ФАП,магазин,контора с/р,клуб,гараж,шкільна майстерня,школа с.Літогоща, вул.Новоселів,
7.
ПЛ-0,4кВ ТП-36383 9:00-17:00 С/Р Літогоща дитячий садок, артсвердловина
ПрАТ "Київстар" станція зв'язку с.Літогоща, вул.Новоселів,
8.
ПЛ-10кВ Л34-05
9:00-17:00 с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.
с.Ворончин ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку. с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка.
с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка.
9.
ПЛ-0,4кВ ТП-36298
9:00-17:00 с.Переспа, вул.Набережна, Спортивна, Учительська
10.
ПЛ-0,4кВ ТП-36440
9:00-17:00 с.Топільно П-ць Вольська Т.К. Магазин с.Топільно, вул.Жовтнева,33-75(непарні)
11.
ПЛ-0,4кВ ТП-36267
9:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, Озерна, Шкільна, Шевченка
12.
ПЛ-0,4кВ ТП-36508
9:00-17:00 с.Тристень, вул.Воробйова, Незалежності.
13.
КТП-36200
9:00-17:00 с.Вітоніж зерносклад, корівник, кузня ,ФОП Марчук Ю.С. магазин
14.
КТП-36355
9:00-17:00 с.Ясенівка, вул.Новосадів, Поштова, .Медова, Радянська
15.
ПЛ-10кВ Л30-01
9:00-17:00 с. Копачівка,с. Башова, с.Тростянка,с.Іванчиці,
с.Озденіж,с.Уляники,с.Городині (повністю)
с. Копачівка,с. Башова, с.Тростянка,с.Іванчиці,
с.Озденіж,с.Уляники,с.Городині (повністю)
16.
ПЛ-10кВ Л34-06
9:00-17:00 с.Студині (повністю)
с.Студині (повністю)
17.
ПЛ-10кВ Л71-01
9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)
18.
ПЛ-10кВ Л 71-02
9:00-17:00 с.Трилісці,с.Линівка,с.Малинівка,с.Мар’янівка
с.Милін,с.Линівка,с.Трилісці(повністю) с.Трилісці,с.Линівка,с.Малинівка,
с.Мар’янівка,с.Милін,с.Линівка,
сТрилісці,(повністю)
19.
ПЛ-10кВ Л71-04
9:00-17:00 ПАТ "Кульчинський силікатний завод " вапнярка,
с.Пожарки, Савчук С.М. торговий кіоск,
ФОП Богайчук О.С. ферма
ФОП Чирук В.А. млин, пилорама с.Пожарки, (повністю)
20.
ПЛ-10кВ Л71-05
9:00-17:00 с.Рудка Козинська,с.Козин(повністю)
с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Рудка Козинська,с.Козин(повністю)
с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру.
.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-107 10:00-16:30 Соминська с/р – клуб, адмінбудинок,ФОП Мисюк , Войчук – магазин, ФАП, ТзОВ «АПК Волинь»- контора с.Сомин
2. ПЛ-10кВ Л-61-02 від ПС до ЛР-154, КР-309
ЩТП-353
ЩТП-371
КТП-354
КТП-280
КТП-191
КТП-12
КТП-14
КТП-315
КТП-359
КТП-365
КТП-366
ЗТП-242 10:00-16:30 ФОП Білун – оз.Черепаха, ФОП Літвінович – озеро, ФГ «Аміла» - пекарня, Соловичівська с/р- дит.садок, школа, котельня школи, клуб, насосна, АГАТ ЛТД- магазин, ПКЗ, МП «Турія», пошта, АТС, церква, ФОП Заброда М.Р.- телятник, КСС, ТзОВ «Оллєс»- столярний цех, дер.обр.цех, ВСАТ «Срібниця» - тр.бригада, млин, ТзОВ «Інтерстор»- деревообробний цех, «Срібниця» - база відпочинку, СФГ «Мальва»- приміщення для зберігання с/г продукції с.Соловичі вул.Карпанська, Шкільна
3. ПЛ-10кВ Л-61-01 від ЛР-148 до ЗТП-303 Л-42-02
КТП-16
КТП-15
КТП-132 10:00-16:30 КСС, бригада, «Волиньгаз» - ОПС, церква, школа, ФАП, КСС, ФОП Заброда, «Аміла» - магазин, ТзОВ «ВВ АГРО»- пекарня, СКЗ, ФОП Поприч - магазин с.Кустичі, Дуліби
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