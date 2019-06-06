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На будівництві у Польщі викрили українців, які працювали нелегально: їх депортують

На будівництві у Польщі викрили українців, які працювали нелегально: їх депортують
Нелегальних працівників з України виявили на одній із будов у Вроцлаві.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надоджанського відділу прикордонної служби, перевірка охопила загалом 16 громадян України, які працювали на будівництві.

Виявилося, що аж 12 з них були працевлаштовані там нелегально. У них не було чинних “освядчень” або “зезволень”, які б дозволяли працювати в Польщі, а також з ними не було укладено жодних договорів.

Працівники були влаштовані через дві посередницькі агенції (10 осіб від однієї та 2 - від іншої). Причому власниками цих агенцій також є громадяни України.

Через допущені порушення 12-м працівникам видали зобов'язання до виїзду з Польщі. Їхнім роботодавцям, а це власники агенцій загрожує штраф. Яким буде його розмір, визначить суд.

Фото - ілюстративне

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Теги: Польща, нелегальні працівники, будівництво
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