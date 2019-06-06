На будівництві у Польщі викрили українців, які працювали нелегально: їх депортують
Сьогодні, 12:10
Нелегальних працівників з України виявили на одній із будов у Вроцлаві.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надоджанського відділу прикордонної служби, перевірка охопила загалом 16 громадян України, які працювали на будівництві.
Виявилося, що аж 12 з них були працевлаштовані там нелегально. У них не було чинних “освядчень” або “зезволень”, які б дозволяли працювати в Польщі, а також з ними не було укладено жодних договорів.
Працівники були влаштовані через дві посередницькі агенції (10 осіб від однієї та 2 - від іншої). Причому власниками цих агенцій також є громадяни України.
Через допущені порушення 12-м працівникам видали зобов'язання до виїзду з Польщі. Їхнім роботодавцям, а це власники агенцій загрожує штраф. Яким буде його розмір, визначить суд.
Фото - ілюстративне
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надоджанського відділу прикордонної служби, перевірка охопила загалом 16 громадян України, які працювали на будівництві.
Виявилося, що аж 12 з них були працевлаштовані там нелегально. У них не було чинних “освядчень” або “зезволень”, які б дозволяли працювати в Польщі, а також з ними не було укладено жодних договорів.
Працівники були влаштовані через дві посередницькі агенції (10 осіб від однієї та 2 - від іншої). Причому власниками цих агенцій також є громадяни України.
Через допущені порушення 12-м працівникам видали зобов'язання до виїзду з Польщі. Їхнім роботодавцям, а це власники агенцій загрожує штраф. Яким буде його розмір, визначить суд.
Фото - ілюстративне
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Коментарі 1
Нехай дома працюють.
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