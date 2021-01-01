вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський боксер – призер міжнародного турніру. ФОТО

Волинський боксер – призер міжнародного турніру. ФОТО
18-24 травня 2021 року у місті Будва в Чорногорії відбувся Міжнародний турнір з боксу «Кубок Чорногорії».

На змаганнях збірна команда України виборола 1 загальнокомандне місце повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Волинянин, учень ШВСМ, вихованець БК «Панчер» міста Ковеля Дудар Владислав, виборов срібну медаль у ваговій категорії 81 кг.

Тренерує хлопця викладач Потапюк Микола Миколайович.

Волинський боксер – призер міжнародного турніру. ФОТО
Волинський боксер – призер міжнародного турніру. ФОТО
Волинський боксер – призер міжнародного турніру. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: міжнародний турнір, волинянин, боксер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вперше в Україні у змаганнях з кінного спорту взяли участь «сонячні» діти з Луцька. ФОТО
Сьогодні, 19:31
Де на Волині та у Луцьку зокрема не буде світла 25 травня
Сьогодні, 19:00
Волинський боксер – призер міжнародного турніру. ФОТО
Сьогодні, 18:39
У Луцьку безкоштовно обстежують родимки та новоутворення на шкірі
Сьогодні, 18:30
30-річний лучанин, перебуваючи під домашнім арештом, скоїв три злочини
Сьогодні, 17:58
Схожі новини
У волинянина вдома під час обшуку виявили незаконну мисливську зброю та боєприпаси. ФОТО У волинянина вдома під час обшуку виявили незаконну мисливську зброю та боєприпаси. ФОТО
21 травень, 14:20
Жінка заперечувала факт побиття: за вбивство співмешканки волинянин сів у тюрму Жінка заперечувала факт побиття: за вбивство співмешканки волинянин сів у тюрму
13 травень, 16:18
На Волині скоїв самогубство 70-річний чоловік На Волині скоїв самогубство 70-річний чоловік
11 травень, 12:22
Хотів працювати в Швейцарії: хлопця з Волині «розвели» рекрутингові шахраї Хотів працювати в Швейцарії: хлопця з Волині «розвели» рекрутингові шахраї
23 квітень, 12:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Танцювальний флешмоб від медиків волинської екстренки.ВІДЕО
Сьогодні, 03:33
 1
Вперше в Україні у змаганнях з кінного спорту взяли участь «сонячні» діти з Луцька. ФОТО
Сьогодні, 19:31
 0
Де на Волині та у Луцьку зокрема не буде світла 25 травня
Сьогодні, 19:00
 0
Волинський боксер – призер міжнародного турніру. ФОТО
Сьогодні, 18:39
 0
У Луцьку безкоштовно обстежують родимки та новоутворення на шкірі
Сьогодні, 18:30
 0
Медіа
відео
1/8