Волинський боксер – призер міжнародного турніру. ФОТО
Сьогодні, 18:39
18-24 травня 2021 року у місті Будва в Чорногорії відбувся Міжнародний турнір з боксу «Кубок Чорногорії».
На змаганнях збірна команда України виборола 1 загальнокомандне місце повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Волинянин, учень ШВСМ, вихованець БК «Панчер» міста Ковеля Дудар Владислав, виборов срібну медаль у ваговій категорії 81 кг.
Тренерує хлопця викладач Потапюк Микола Миколайович.
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На змаганнях збірна команда України виборола 1 загальнокомандне місце повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Волинянин, учень ШВСМ, вихованець БК «Панчер» міста Ковеля Дудар Владислав, виборов срібну медаль у ваговій категорії 81 кг.
Тренерує хлопця викладач Потапюк Микола Миколайович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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