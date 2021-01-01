Волинський боксер – призер міжнародного турніру. ФОТО





На змаганнях збірна команда України виборола 1 загальнокомандне місце повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.



Волинянин, учень ШВСМ, вихованець БК «Панчер» міста Ковеля Дудар Владислав, виборов срібну медаль у ваговій категорії 81 кг.



Тренерує хлопця викладач Потапюк Микола Миколайович.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18-24 травня 2021 року у місті Будва в Чорногорії відбувся Міжнародний турнір з боксу «Кубок Чорногорії».На змаганнях збірна команда України виборола 1 загальнокомандне місце повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Волинянин, учень ШВСМ, вихованець БК «Панчер» міста Ковеля, виборов срібну медаль у ваговій категорії 81 кг.Тренерує хлопця викладач

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію