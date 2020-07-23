Волинянина обрали заступником Голови Національної ради громад*

Валерія Стернійчука обрали заступником Голови Національної ради громад. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради 21 травня.



Про це повідомляє пресслужба партійного осередку.







Як зазначив Валерій Стернійчук, одне з важливих завдань – налагодження комунікації на всіх рівнях партії.



«Основними напрямками роботи вбачаю: реалізацію партійної розбудови в регіонах, налагодження комунікацій, сприяння у підготовці всеукраїнських, регіональних проєктів та заходів. Працюватиму над організацією виїзних зустрічей на місцях за участі ключових осіб держави. Попереду – багато цікавої та плідної роботи!» – прокоментував Валерій Стернійчук.

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