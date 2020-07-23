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Волинянина обрали заступником Голови Національної ради громад*

Волинянина обрали заступником Голови Національної ради громад*
Очільника Волинської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Валерія Стернійчука обрали заступником Голови Національної ради громад. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради 21 травня.

Про це повідомляє пресслужба партійного осередку.

Валерій Стернійчук, зокрема, відповідатиме за напрямок регіональної політики, партійного будівництва, організаційної роботи політичної партії «Слуга Народу».

Як зазначив Валерій Стернійчук, одне з важливих завдань – налагодження комунікації на всіх рівнях партії.

«Основними напрямками роботи вбачаю: реалізацію партійної розбудови в регіонах, налагодження комунікацій, сприяння у підготовці всеукраїнських, регіональних проєктів та заходів. Працюватиму над організацією виїзних зустрічей на місцях за участі ключових осіб держави. Попереду – багато цікавої та плідної роботи!» – прокоментував Валерій Стернійчук.

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Теги: Слуга Народу, Валерій Стернійчук, Нацрада громад
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