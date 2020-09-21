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Неповнолітню розшукували майже сто людей: на Волині знайшли 16-річну дівчину

Неповнолітню розшукували майже сто людей: на Волині знайшли 16-річну дівчину
На Камінь-Каширщині кілька годин тривали пошуки 16-річної дівчини. Нині її життю нічого не загрожує.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Повідомлення про те, що дочка пішла гуляти з подругою і довго не повертається додому, надійшло до поліції від матері у ніч на 24 травня. Жінка розповіла, що востаннє спілкувалась з нею близько 2 години ночі, згодом на телефонні дзвінки ніхто не відповідав. Подруга повідомила, що разом зі зниклою зайшла в село, однак згодом дівчата розійшлись в напрямку своїх домівок.

На пошуки дівчини задіяли весь особовий склад Камінь-Каширського відділу поліції, долучили і Нацгвардію, прикордонні війська, лісову охорону тощо. Вийшли на пошуки і десятки місцевих мешканців.

«Телефон і куртку зниклої ми знайшли в селі неподалік місця проживання. Не хотіли думати про найгірші варіанти, адже місцевість тут лісиста й болотиста, тому залучили всі можливі сили й засоби до пошуків. Згодом її виявили неподалік лісу та одразу повезли додому», - розповів заступник начальника місцевого відділу поліції Володимир Веремчук.

Зараз з дівчиною спілкуються правоохоронці. Попередньо відомо, що жертвою протиправних дій вона не стала.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширщина, пошуки, неповнолітня
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