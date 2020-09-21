Неповнолітню розшукували майже сто людей: на Волині знайшли 16-річну дівчину





Про це



Повідомлення про те, що дочка пішла гуляти з подругою і довго не повертається додому, надійшло до поліції від матері у ніч на 24 травня. Жінка розповіла, що востаннє спілкувалась з нею близько 2 години ночі, згодом на телефонні дзвінки ніхто не відповідав. Подруга повідомила, що разом зі зниклою зайшла в село, однак згодом дівчата розійшлись в напрямку своїх домівок.



На пошуки дівчини задіяли весь особовий склад Камінь-Каширського відділу поліції, долучили і Нацгвардію, прикордонні війська, лісову охорону тощо. Вийшли на пошуки і десятки місцевих мешканців.



«Телефон і куртку зниклої ми знайшли в селі неподалік місця проживання. Не хотіли думати про найгірші варіанти, адже місцевість тут лісиста й болотиста, тому залучили всі можливі сили й засоби до пошуків. Згодом її виявили неподалік лісу та одразу повезли додому», - розповів заступник начальника місцевого відділу поліції Володимир Веремчук.



Зараз з дівчиною спілкуються правоохоронці. Попередньо відомо, що жертвою протиправних дій вона не стала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Камінь-Каширщині кілька годин тривали пошуки 16-річної дівчини. Нині її життю нічого не загрожує.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Повідомлення про те, що дочка пішла гуляти з подругою і довго не повертається додому, надійшло до поліції від матері у ніч на 24 травня. Жінка розповіла, що востаннє спілкувалась з нею близько 2 години ночі, згодом на телефонні дзвінки ніхто не відповідав. Подруга повідомила, що разом зі зниклою зайшла в село, однак згодом дівчата розійшлись в напрямку своїх домівок.На пошуки дівчини задіяли весь особовий склад Камінь-Каширського відділу поліції, долучили і Нацгвардію, прикордонні війська, лісову охорону тощо. Вийшли на пошуки і десятки місцевих мешканців.«Телефон і куртку зниклої ми знайшли в селі неподалік місця проживання. Не хотіли думати про найгірші варіанти, адже місцевість тут лісиста й болотиста, тому залучили всі можливі сили й засоби до пошуків. Згодом її виявили неподалік лісу та одразу повезли додому», - розповів заступник начальника місцевого відділу поліціїЗараз з дівчиною спілкуються правоохоронці. Попередньо відомо, що жертвою протиправних дій вона не стала.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію