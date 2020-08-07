Українських заробітчан щеплюватимуть на кордоні з Польщею: коли і якими вакцинами





Про це повідомляє міжнародна компанія з працевлаштування Gremi Personal, пише



Генеральний директор компанії Gremi Personal, яка першою в Польщі почала організацію такого процесу вакцинації для своїх працівників, пояснив, що, як свідчать опитування серед їхніх працівників, понад половина готова зробити щеплення, щоб частіше відвідувати Україну і не робити ПЛР-тести або не проходити карантин під час повернення до Польщі.



Крім того, Томаш Богдевич зауважив, що усе більше польських підприємств зацікавленні у працевлаштуванні у себе саме вакцинованих працівників, бо бояться чергового спалаху коронавірусу, який може призупинити їхню роботу.



Щеплення будуть безкоштовними і добровільними для українців. Вакцинуватимуть препаратами AstraZeneca та Johnson&Johnson.



"Щойно виникла можливість щепити на польсько-українському кордоні іноземців, ми одразу домовилися з польською медичною компанією з Жешува, яка бере на себе всю медичну частину. Зі свого боку ми організовуємо процес, щоб наші працівники, які прибуватимуть централізовано нашими автобусами з України на пропускний пункт “Шегині-Медика” польсько-українського кордону без проблем і безпечно пройшли безкоштовне вакцинування", - заявив Томаш Богдевич, генеральний директор міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.



Також він висловив сподівання розширити переліки таких пунктів пропуску на кордоні і закликав інші агенції з працевлаштування долучитися до цієї ініціативи.



Міністерство охорони здоров’я Польщі повідомило, що вакцинуватись у Польщі може тепер кожен іноземець: особа, яка має дозвіл на роботу, студент, а також подружжя та діти іноземців. Дозвіл на постійне проживання, медична страховка або наявність PESEL для щеплення не є обов'язковими.



Нагадаємо, Польща готується розпочати вакцинацію українських заробітчан однодозовим COVID-препаратом від Johnson & Johnson. Щеплення від коронавірусу можна буде зробити у пунктах пропуску на польско-українському кордоні в Підкарпатському воєводстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українських заробітчан, які їдуть до Польщі, вакцинуватимуть від коронавірусу на кордоні вже від 8 червня 2021 року. Щеплення робитимуть на пропускному пункті "Шегині-Медика" вакцинами AstraZeneca та Johnson&Johnson.Про це повідомляє міжнародна компанія з працевлаштування Gremi Personal, пише "ТСН". Генеральний директор компанії Gremi Personal, яка першою в Польщі почала організацію такого процесу вакцинації для своїх працівників, пояснив, що, як свідчать опитування серед їхніх працівників, понад половина готова зробити щеплення, щоб частіше відвідувати Україну і не робити ПЛР-тести або не проходити карантин під час повернення до Польщі.Крім того, Томаш Богдевич зауважив, що усе більше польських підприємств зацікавленні у працевлаштуванні у себе саме вакцинованих працівників, бо бояться чергового спалаху коронавірусу, який може призупинити їхню роботу.Щеплення будуть безкоштовними і добровільними для українців. Вакцинуватимуть препаратами AstraZeneca та Johnson&Johnson."Щойно виникла можливість щепити на польсько-українському кордоні іноземців, ми одразу домовилися з польською медичною компанією з Жешува, яка бере на себе всю медичну частину. Зі свого боку ми організовуємо процес, щоб наші працівники, які прибуватимуть централізовано нашими автобусами з України на пропускний пункт “Шегині-Медика” польсько-українського кордону без проблем і безпечно пройшли безкоштовне вакцинування", - заявив, генеральний директор міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.Також він висловив сподівання розширити переліки таких пунктів пропуску на кордоні і закликав інші агенції з працевлаштування долучитися до цієї ініціативи.Міністерство охорони здоров’я Польщі повідомило, що вакцинуватись у Польщі може тепер кожен іноземець: особа, яка має дозвіл на роботу, студент, а також подружжя та діти іноземців. Дозвіл на постійне проживання, медична страховка або наявність PESEL для щеплення не є обов'язковими.Нагадаємо, Польща готується розпочати вакцинацію українських заробітчан однодозовим COVID-препаратом від Johnson & Johnson. Щеплення від коронавірусу можна буде зробити у пунктах пропуску на польско-українському кордоні в Підкарпатському воєводстві.

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