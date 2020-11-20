Викрили волинянина, що займався контрабандою медичних препаратів. ФОТО
Сьогодні, 14:16
Учора, 23 травня, прикордонники Луцького загону спільно з представниками Нацполіції поблизу с. Пульмо зупинили автомобіль Volkswagen під керуванням місцевого жителя.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба Укаїни.
Під час огляду транспортного засобу виявили 3 пакунки, в яких знаходилися лікарські засоби білоруського виробництва різних найменувань, загальною кількістю майже 8 тисяч штук.
Як з'ясувалося, вказані медикаменти чоловік незаконно перемістив з Білорусі на територію України. Крім того, в автівці було знайдено 2 радіостанції, які зловмисник, ймовірно, використовував під час оборудки. Медичні препарати та засоби зв’язку вилучили.
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Про це повідомляє Державна прикордонна служба Укаїни.
Під час огляду транспортного засобу виявили 3 пакунки, в яких знаходилися лікарські засоби білоруського виробництва різних найменувань, загальною кількістю майже 8 тисяч штук.
Як з'ясувалося, вказані медикаменти чоловік незаконно перемістив з Білорусі на територію України. Крім того, в автівці було знайдено 2 радіостанції, які зловмисник, ймовірно, використовував під час оборудки. Медичні препарати та засоби зв’язку вилучили.
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