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У двох селах на Волині від вогню рятували житлові будинки

У двох селах на Волині від вогню рятували житлові будинки
У двох селах Любешівського району горіли житлові будинки.

Так, у п’ятницю, 21 травня, о 1:10 ночі надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Березичі, - пише газета Нове життя.

Загорання вдалося ліквідувати о 2 год 30 хв. Вогонь знищив покрівлю, криту металевим листом, дерев'яне перекриття на площі 10 квадратних метрів, пошкоджені стіни.

А у понеділок, 24 травня, о 7 год 43 хв рятувальники отримали повідомлення, що горить житловий будинок у Залізниці. Вогонь встиг повністю знищити дах та перекриття. Пошкоджене майно всередині будинку.

"Попередня причина загорання – коротке замикання електромережі", - повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС, Ігор Парчук.

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Теги: Любешівщина, пожежі
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