Від завтра мешканці мікрорайону ЛПЗ – без гарячої води





Про це



Згідно з графіком, мешканці будинків, що отримують послугу від цієї котельні, не отримуватимуть послугу.



Планова дата завершення профілактичних ремонтних робіт – 14 червня.



Графік припинення подачі гарячої води 2021 року можна переглянути за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з профілактичним ремонтом теплових мереж в міжопалювальний період 2021 року з вівторка, 25 травня, надання послуги з постачання гарячої води припиняється від котельні на вул. Боженка, 32.Про це повідомляє пресслужба підприємства.Згідно з графіком, мешканці будинків, що отримують послугу від цієї котельні, не отримуватимуть послугу.Планова дата завершення профілактичних ремонтних робіт – 14 червня.Графік припинення подачі гарячої води 2021 року можна переглянути за цим посиланням.

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