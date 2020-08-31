Від завтра мешканці мікрорайону ЛПЗ – без гарячої води
Сьогодні, 14:27
У зв’язку з профілактичним ремонтом теплових мереж в міжопалювальний період 2021 року з вівторка, 25 травня, надання послуги з постачання гарячої води припиняється від котельні на вул. Боженка, 32.
Про це повідомляє пресслужба підприємства.
Згідно з графіком, мешканці будинків, що отримують послугу від цієї котельні, не отримуватимуть послугу.
Планова дата завершення профілактичних ремонтних робіт – 14 червня.
Графік припинення подачі гарячої води 2021 року можна переглянути за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба підприємства.
Згідно з графіком, мешканці будинків, що отримують послугу від цієї котельні, не отримуватимуть послугу.
Планова дата завершення профілактичних ремонтних робіт – 14 червня.
Графік припинення подачі гарячої води 2021 року можна переглянути за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Від завтра мешканці мікрорайону ЛПЗ – без гарячої води
Сьогодні, 14:27
У двох селах на Волині від вогню рятували житлові будинки
Сьогодні, 14:21