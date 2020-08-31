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Від завтра мешканці мікрорайону ЛПЗ – без гарячої води

Від завтра мешканці мікрорайону ЛПЗ – без гарячої води
У зв’язку з профілактичним ремонтом теплових мереж в міжопалювальний період 2021 року з вівторка, 25 травня, надання послуги з постачання гарячої води припиняється від котельні на вул. Боженка, 32.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Згідно з графіком, мешканці будинків, що отримують послугу від цієї котельні, не отримуватимуть послугу.

Планова дата завершення профілактичних ремонтних робіт – 14 червня.

Графік припинення подачі гарячої води 2021 року можна переглянути за цим посиланням.

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Теги: гаряча вода, Луцьк, відключення
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