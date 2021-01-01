Поблизу Луцька зупинили бус із великою партією фальсифікованих цигарок. ФОТО

У селі Княгининок Луцького району затримали автомобіль із значною партією фальсифікованих тютюнових виробів.Про це повідомляє Державна фіскальна служба у Волинській області.В ході реалізації наявної оперативної інформації правоохоронці відстежили маршрут та затримали у селі Княгининок Луцького району вантажний транспортний засіб, яким здійснювалось незаконне транспортування фальсифікованих тютюнових виробів.За результатами проведення огляду автомобіля марки Renault Master виявили майже 13 000 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, встановленого зразка України. Весь незаконний вантаж, зокрема фальсифіковані тютюнові вироби та транспортний засіб вилучили.За попередньою оцінкою, вартість вилученого майна становить майже 1 млн грн.В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановили, що тютюнові вироби потрапили на територію області з іншого регіону України за допомогою відомої кур’єрської служби.Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності та проведення відповідних експертиз.