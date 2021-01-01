вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поблизу Луцька зупинили бус із великою партією фальсифікованих цигарок. ФОТО

Поблизу Луцька зупинили бус із великою партією фальсифікованих цигарок. ФОТО
У селі Княгининок Луцького району затримали автомобіль із значною партією фальсифікованих тютюнових виробів.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба у Волинській області.

В ході реалізації наявної оперативної інформації правоохоронці відстежили маршрут та затримали у селі Княгининок Луцького району вантажний транспортний засіб, яким здійснювалось незаконне транспортування фальсифікованих тютюнових виробів.

За результатами проведення огляду автомобіля марки Renault Master виявили майже 13 000 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, встановленого зразка України. Весь незаконний вантаж, зокрема фальсифіковані тютюнові вироби та транспортний засіб вилучили.

За попередньою оцінкою, вартість вилученого майна становить майже 1 млн грн.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановили, що тютюнові вироби потрапили на територію області з іншого регіону України за допомогою відомої кур’єрської служби.

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності та проведення відповідних експертиз.

Поблизу Луцька зупинили бус із великою партією фальсифікованих цигарок. ФОТО
Поблизу Луцька зупинили бус із великою партією фальсифікованих цигарок. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Княгининок, кур'єрська фірма, фальсифіковані цигарки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зупинка колеса огляду у центральному парку Луцька: коли запрацює атракціон та чи отримали люди компенсацію
Сьогодні, 14:52
У Луцьку п’яний водій за кермом буса пошкодив 3 припарковані автівки. ФОТО
Сьогодні, 14:41
Поблизу Луцька зупинили бус із великою партією фальсифікованих цигарок. ФОТО
Сьогодні, 14:40
Від завтра мешканці мікрорайону ЛПЗ – без гарячої води
Сьогодні, 14:27
У двох селах на Волині від вогню рятували житлові будинки
Сьогодні, 14:21
Схожі новини
Показали, як будують новий ринок у Княгининку. ФОТО* Показали, як будують новий ринок у Княгининку. ФОТО*
26 квітень, 10:00
У Луцькому районі авто влетіло у відбійник: водій потрапив до лікарні У Луцькому районі авто влетіло у відбійник: водій потрапив до лікарні
22 березень, 09:53
У селі під Луцьком показують, чим гралися волинські діти у минулому У селі під Луцьком показують, чим гралися волинські діти у минулому
06 березень, 06:31
Поруч із Луцьком буде новий ринок. ПЛАНУВАННЯ* Поруч із Луцьком буде новий ринок. ПЛАНУВАННЯ*
01 березень, 08:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Танцювальний флешмоб від медиків волинської екстренки.ВІДЕО
Сьогодні, 03:33
 1
Зупинка колеса огляду у центральному парку Луцька: коли запрацює атракціон та чи отримали люди компенсацію
Сьогодні, 14:52
 0
У Луцьку п’яний водій за кермом буса пошкодив 3 припарковані автівки. ФОТО
Сьогодні, 14:41
 0
Поблизу Луцька зупинили бус із великою партією фальсифікованих цигарок. ФОТО
Сьогодні, 14:40
 0
Від завтра мешканці мікрорайону ЛПЗ – без гарячої води
Сьогодні, 14:27
 0
Медіа
відео
1/8