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У Луцьку п’яний водій за кермом буса пошкодив 3 припарковані автівки. ФОТО

У Луцьку п’яний водій за кермом буса пошкодив 3 припарковані автівки. ФОТО
У Луцьку водій в стані сп’яніння вчинив ДТП.

Так, 23 травня, близько 19-ї години, патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Федорова, - пише пресслужба патрульної поліції Волині.

Патрульні прибули на місце події та встановили, що водій Volkswagen LT наїхав на припарковані автомобілі: Volkswagen Passat, ВАЗ 21011 та Daewoo Lanos. Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

У керманича Volkswagen LT патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на стан сп’яніння в присутності двох свідків, який після проведення тесту показав позитивний результат.

На чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування) КУпАП.

У Луцьку п’яний водій за кермом буса пошкодив 3 припарковані автівки. ФОТО
У Луцьку п’яний водій за кермом буса пошкодив 3 припарковані автівки. ФОТО
У Луцьку п’яний водій за кермом буса пошкодив 3 припарковані автівки. ФОТО

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Теги: Луцьк, пяний водій, ДТП
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