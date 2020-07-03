На Волині викрили нарколабораторію, яку організував «кримінальний авторитет». ФОТО





Викрили та задокументували діяльність групи, а також встановили місце знаходження нарколабораторії та канали збуту психотропної речовини «амфетамін» оперативники Управління стратегічних розслідувань в Волинській області та слідчі обласної поліції,



Організував та контролював наркобізнес «кримінальний авторитет», який внесений до санкційного списку. Допомагали йому четверо місцевих мешканців.



Для конспірації місце розташування лабораторії постійно змінювалося. Крім того, змінювали й автомобілі, котрі використовували у «роботі».



Потужності лабораторії дозволяли зловмисникам щомісяця виготовляти до 4-х кг психотропу та приносити понад три мільйони гривень «прибутку». Збували «амфетамін» мешканцям Волинської області за допомогою «закладок» та «з рук у руки».



Учора, 23 травня, поліцейські затримали 4-х учасників угруповання, з яких трьох - безпосередньо під час збуту «амфетаміну». Під час проведення санкціонованих обшуків вилучили 500 г психотропу, 1,5 кг прекурсорів, вартість яких за цінами «чорного ринку» сягає мільйона гривень, а також 4700 дол. США, зброю та спецобладнання. Крім того, за місцем проживання одного із затриманих виявили плантацію конопель.



Усім затриманим вже повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

- незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307);

- незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів (ст. 311);

- організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 317).



Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.



Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Волинська обласна прокуратура.





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