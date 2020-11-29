На Волині екоінспекція виграла суд у підприємства, яке не хотіло платити понад 200 тисяч гривень штрафу
Сьогодні, 16:16
На Волині підприємство програло суд екоінспекції.
Так, у 2020 році працівники екоінспекції провели планову перевірку ТОВ "Емаратон". Спеціалісти виявили порушення технічного регламенту щодо вимог автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, - пише пресслужба Держекоінспекції у Волинській області.
Підприємство мало виконати 6 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів та усунути порушення. У зазначений термін підприємство не виконало корегувальні заходи. Тож йому нарахували 204 тисяч гривень штрафу.
ТОВ "Емаратон" було не згодне і звернулось до суду. Проте Волинський окружний адміністративний суд не задовольнив позов підприємства і визнав дії екоінспекції правомірними.
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Так, у 2020 році працівники екоінспекції провели планову перевірку ТОВ "Емаратон". Спеціалісти виявили порушення технічного регламенту щодо вимог автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, - пише пресслужба Держекоінспекції у Волинській області.
Підприємство мало виконати 6 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів та усунути порушення. У зазначений термін підприємство не виконало корегувальні заходи. Тож йому нарахували 204 тисяч гривень штрафу.
ТОВ "Емаратон" було не згодне і звернулось до суду. Проте Волинський окружний адміністративний суд не задовольнив позов підприємства і визнав дії екоінспекції правомірними.
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