У Луцьку вперше відбувся турнір зі стрільби з лука. ФОТО
Сьогодні, 17:02
У Луцьку 23 травня вперше відбувся турнір серед шкіл міста з олімпійського виду спорту – стрільби з лука ”Lutsk Archer Junior”.
У змаганнях взяли участь 20 учнів з 15 шкіл. Організатори турніру об’єднали школярів для того, щоб познайомити їх з цим видом спорту та виявити здібних до стрільби дітей, - йдеться на сайті Луцькради.
Привітати учасників турніру завітали директор СЗОШ №1 Андрій Киця, декан факультету фізичної культури, спорту та здоров’я ВНУ ім. Лесі Українки Василь Пантік, Назар Рейкін, очільник КЗ “Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді в місті Луцьк”, Майя Москвич, засновниця клубу стрільби з лука “Луцькі Соколи”. Суддею турніру оголосили Макара Євгена.
На території змагань діяла відпочинкова зона та фотозона з логотипами партнерів проєкту, аби усі бажаючи мали нагоду сфотографуватися.
Фінальні змагання відбувалися у два етапи.
Першим етапом був запис кваліфікації – 1 дистанція (10 підходів по 3 стріли загальною кількістю 30 стріл) під час якої учасник міг набрати максимально 300 балів. За результатами кваліфікації і формувався рейтинг учасників. Відтак, першим у списку був той стрілець, котрий набрав найбільше балів.
Результати кваліфікації:
1 місце - Яким Богдан, учень ліцею №27.
2 місце - Скворцова Вікторія, учениця ЗОШ №25.
3 місце - Подзюбанчук Тимур, учень гімназії № 4 імені Модеста Левицького.
Другим етапом змагань був «Олімпійський раунд», під час якого проводились спаринги, де перший учасник змагався з останнім, другий з передостаннім. Згідно з рейтингом до олімпійського раунду пройшло 16 учасників турніру.
Переможці турніру визначились за результатами спарингів:
1 місце - Скворцова Вікторія, учениця ЗОШ №25.
2 місце - Дудас Роман, учень гімназії № 18.
3 місце - Зоряна Цапюк, учениця гімназії №14.
“Мені дуже сподобалось, тому що боротьба була дуже напружена і я все-таки посіла третє місце”, - поділилась враженнями Зоряна Цапюк.
Нагородили переможців Володимир Захожий, директор Департаменту сім‘ї, молоді та спорту, Майя Москвич, засновниця клубу зі стрільби з лука “Луцькі Соколи” та Василь Цапюк, власник компанії «Тенета» та “Друкформат”. Усі учасники турніру отримали дипломи та іменні медалі, створені партнерами проєкту «FiberTec”.
Крім того, вболівальники та всі охочі мали змогу спробувати себе у ролі лучників на майстер-класі зі стрільби з лука.
На завершення турніру усі бажаючі мали можливість взяти участь у ще одних змаганнях - “Соколине око”.
Турнір зі стрільби з лука ”Lutsk Archer Junior” тривав півтора місяця. У рамках якого було проведено 16 тренінгів, 200 школярів спробували постріляти з лука, а 22 учасники пройшли навчання зі стрільби. Організатори вже говорять про успіх пілотного проєкту і наступного року планують зробити турнір відкритим для усіх школярів Луцька без будь-яких обмежень.
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У змаганнях взяли участь 20 учнів з 15 шкіл. Організатори турніру об’єднали школярів для того, щоб познайомити їх з цим видом спорту та виявити здібних до стрільби дітей, - йдеться на сайті Луцькради.
Привітати учасників турніру завітали директор СЗОШ №1 Андрій Киця, декан факультету фізичної культури, спорту та здоров’я ВНУ ім. Лесі Українки Василь Пантік, Назар Рейкін, очільник КЗ “Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді в місті Луцьк”, Майя Москвич, засновниця клубу стрільби з лука “Луцькі Соколи”. Суддею турніру оголосили Макара Євгена.
На території змагань діяла відпочинкова зона та фотозона з логотипами партнерів проєкту, аби усі бажаючи мали нагоду сфотографуватися.
Фінальні змагання відбувалися у два етапи.
Першим етапом був запис кваліфікації – 1 дистанція (10 підходів по 3 стріли загальною кількістю 30 стріл) під час якої учасник міг набрати максимально 300 балів. За результатами кваліфікації і формувався рейтинг учасників. Відтак, першим у списку був той стрілець, котрий набрав найбільше балів.
Результати кваліфікації:
1 місце - Яким Богдан, учень ліцею №27.
2 місце - Скворцова Вікторія, учениця ЗОШ №25.
3 місце - Подзюбанчук Тимур, учень гімназії № 4 імені Модеста Левицького.
Другим етапом змагань був «Олімпійський раунд», під час якого проводились спаринги, де перший учасник змагався з останнім, другий з передостаннім. Згідно з рейтингом до олімпійського раунду пройшло 16 учасників турніру.
Переможці турніру визначились за результатами спарингів:
1 місце - Скворцова Вікторія, учениця ЗОШ №25.
2 місце - Дудас Роман, учень гімназії № 18.
3 місце - Зоряна Цапюк, учениця гімназії №14.
“Мені дуже сподобалось, тому що боротьба була дуже напружена і я все-таки посіла третє місце”, - поділилась враженнями Зоряна Цапюк.
Нагородили переможців Володимир Захожий, директор Департаменту сім‘ї, молоді та спорту, Майя Москвич, засновниця клубу зі стрільби з лука “Луцькі Соколи” та Василь Цапюк, власник компанії «Тенета» та “Друкформат”. Усі учасники турніру отримали дипломи та іменні медалі, створені партнерами проєкту «FiberTec”.
Крім того, вболівальники та всі охочі мали змогу спробувати себе у ролі лучників на майстер-класі зі стрільби з лука.
На завершення турніру усі бажаючі мали можливість взяти участь у ще одних змаганнях - “Соколине око”.
Турнір зі стрільби з лука ”Lutsk Archer Junior” тривав півтора місяця. У рамках якого було проведено 16 тренінгів, 200 школярів спробували постріляти з лука, а 22 учасники пройшли навчання зі стрільби. Організатори вже говорять про успіх пілотного проєкту і наступного року планують зробити турнір відкритим для усіх школярів Луцька без будь-яких обмежень.
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