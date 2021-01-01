Винесли вирок студенту-марокканцю, який на Волині переправляв нелегалів до Польщі





Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.



У ніч на 31 березня 2021 року автомобіль із нелегалами, яких спритний марокканець - студент Київського вузу – привіз у Любомль, аби організувати



Слідство з'ясувало, що молодик не безкоштовно погодився допомогти ліванцям потрапити у Польщу на прохання іншої, поки не встановленої особи. Нелегалам перехід коштував 1200 доларів США.



Згодом студент-іноземець щиро розкаявся у скоєному й визнав винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів).



Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі та встановленням однорічного іспитового строку.



Фото - ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Марокканця в Україні покарали за незаконне переправлення в Євросоюз трьох громадян Лівану.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.У ніч на 31 березня 2021 року автомобіль із нелегалами, яких спритний марокканець - студент Київського вузу – привіз у Любомль, аби організувати їм незаконний перехід кордону з Євросоюзом, затримали поліцейські. Слідство з'ясувало, що молодик не безкоштовно погодився допомогти ліванцям потрапити у Польщу на прохання іншої, поки не встановленої особи. Нелегалам перехід коштував 1200 доларів США.Згодом студент-іноземець щиро розкаявся у скоєному й визнав винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів).Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі та встановленням однорічного іспитового строку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію