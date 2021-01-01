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Винесли вирок студенту-марокканцю, який на Волині переправляв нелегалів до Польщі

Винесли вирок студенту-марокканцю, який на Волині переправляв нелегалів до Польщі
Марокканця в Україні покарали за незаконне переправлення в Євросоюз трьох громадян Лівану.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

У ніч на 31 березня 2021 року автомобіль із нелегалами, яких спритний марокканець - студент Київського вузу – привіз у Любомль, аби організувати їм незаконний перехід кордону з Євросоюзом, затримали поліцейські.

Слідство з'ясувало, що молодик не безкоштовно погодився допомогти ліванцям потрапити у Польщу на прохання іншої, поки не встановленої особи. Нелегалам перехід коштував 1200 доларів США.

Згодом студент-іноземець щиро розкаявся у скоєному й визнав винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів).

Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі та встановленням однорічного іспитового строку.

Фото - ілюстративне

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Теги: переправлення нелегалів, вирок, студент-марокканець, Волинь
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