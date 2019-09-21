вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вперше в Україні у змаганнях з кінного спорту взяли участь «сонячні» діти з Луцька. ФОТО

Вперше в Україні у змаганнях з кінного спорту взяли участь «сонячні» діти з Луцька. ФОТО
22-23 травня на базі КСК «Фавор» Рівненського міського палацу дітей та молоді відбулися відкриті міжобласні змагання з кінного спорту в рамках щорічного благодійного марафону «З вірою в майбутнє» за сприянням відокремленого підрозділу Всеукраїнської Федерації кінного спорту України у Волинській області.

Про це повідомила тренерка-викладачка в клубі оздоровчої верхової їзди «АНТАРЕС» Антоніна Гордійчук на своїй фейсбук-сторінці.

У перший день змагань, 22 травня, звання найкращих конкуристів виборювали спортсмени з:

- КСК «Фавор» Рівненського міського палацу дітей та молоді;
- КСК «Forward» міста Івано-Франківськ;
- Клубу оздоровчої верхової їзди, рекреації та соціальної реабілітації «Антарес» міста Луцьк;
- КСК «Ромашка» с. Вишнів, Волинська область.

Вперше в Україні у змаганнях з кінного спорту взяли участь «сонячні» діти з Луцька. ФОТО

Вперше в Україні у змаганнях з кінного спорту взяли участь «сонячні» діти з Луцька. ФОТО


«Хочеться привітати з дебютом новачків в кінному спорті на своїх «крилатих Пегасах» з м. Івано-Франківськ КСК «Форвард» та їх чудового тренера Катю Бабій, які повезли додому три нагороди. І оремо хочеться відзначити хорошим добрим словом головного тренера КСК «Фавор», педагога з багаторічним стажем Ірину Демидюк, яка рік за роком вкладає душу і серце в своїх юних вершників, які зайняли найбільше призових місць на цих змаганнях», - йдеться у дописі.

Вперше в Україні у змаганнях з кінного спорту взяли участь «сонячні» діти з Луцька. ФОТО


Також відзначили учасників з луцького клубу «АНТАРЕС» Катерину Самойліч та Катерину Сударєву, які вибороли перші місця з манежної їзди у своїй категорії та Божену Галій КСК «Форвард» з міста Івано-Франківськ на красуні Адель.

Вперше в Україні у змаганнях з кінного спорту взяли участь «сонячні» діти з Луцька. ФОТО


І вперше в Україні у подібних змаганнях взяли участь особливі «сонячні» вершники, які приїхали з міста Луцьк з клубу оздоровчої верхової їзди «Антарес» під керівництвом Антоніни Гордійчук.

«Валентин Новосад, Андрій Мельник, Сергій Тимощук - це імена сміливих та вправних козаків, які вперше спробували себе в таких змаганнях. Юні вершники вправно виконували всі вправи, які їм задавала ведуча змагань і старанно демонстрували навички з верхової їзди, які вони вже опанували. Кожен виступ хлопців супроводжувався захоплюючими поглядами глядачів, а по завершенні бурхливими аплодисментами», - пише Антоніна Гордійчук.

Вперше в Україні у змаганнях з кінного спорту взяли участь «сонячні» діти з Луцька. ФОТО


А ще на змаганнях вперше організували благодійний танцювальний флеш-моб «Разом ми - велика сила» від «сонячних» діток, в якому прийняли участь і юні вершники. Організувала його Олена Балабаш, керівник ГО «Національна гідність» та заступник директора Луцького палацу учнівської молоді.

Вперше в Україні у змаганнях з кінного спорту взяли участь «сонячні» діти з Луцька. ФОТО

Вперше в Україні у змаганнях з кінного спорту взяли участь «сонячні» діти з Луцька. ФОТО

Вперше в Україні у змаганнях з кінного спорту взяли участь «сонячні» діти з Луцька. ФОТО

Вперше в Україні у змаганнях з кінного спорту взяли участь «сонячні» діти з Луцька. ФОТО

Вперше в Україні у змаганнях з кінного спорту взяли участь «сонячні» діти з Луцька. ФОТО

Вперше в Україні у змаганнях з кінного спорту взяли участь «сонячні» діти з Луцька. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кінний спорт, змагання, волиняни, сонячні діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вперше в Україні у змаганнях з кінного спорту взяли участь «сонячні» діти з Луцька. ФОТО
Сьогодні, 19:31
Де на Волині та у Луцьку зокрема не буде світла 25 травня
Сьогодні, 19:00
Волинський боксер – призер міжнародного турніру. ФОТО
Сьогодні, 18:39
У Луцьку безкоштовно обстежують родимки та новоутворення на шкірі
Сьогодні, 18:30
30-річний лучанин, перебуваючи під домашнім арештом, скоїв три злочини
Сьогодні, 17:58
Схожі новини
Ветерани АТО/ООС з Волині здобули низку медалей на змаганнях «Звитяга Нескорених». ФОТО Ветерани АТО/ООС з Волині здобули низку медалей на змаганнях «Звитяга Нескорених». ФОТО
20 травень, 19:19
Волинські волейболістки перемогли житомирську команду у матчі суперліги Волинські волейболістки перемогли житомирську команду у матчі суперліги
11 березень, 20:42
На Волині пройдуть міжнародні змагання з кінного спорту На Волині пройдуть міжнародні змагання з кінного спорту
21 вересень, 2019, 23:35
Волиняни здобули 12 медалей на чемпіонаті України з велотреку Волиняни здобули 12 медалей на чемпіонаті України з велотреку
30 жовтень, 2018, 09:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Танцювальний флешмоб від медиків волинської екстренки.ВІДЕО
Сьогодні, 03:33
 1
Вперше в Україні у змаганнях з кінного спорту взяли участь «сонячні» діти з Луцька. ФОТО
Сьогодні, 19:31
 0
Де на Волині та у Луцьку зокрема не буде світла 25 травня
Сьогодні, 19:00
 0
Волинський боксер – призер міжнародного турніру. ФОТО
Сьогодні, 18:39
 0
У Луцьку безкоштовно обстежують родимки та новоутворення на шкірі
Сьогодні, 18:30
 0
Медіа
відео
1/8