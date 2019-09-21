Вперше в Україні у змаганнях з кінного спорту взяли участь «сонячні» діти з Луцька. ФОТО
Сьогодні, 19:31
22-23 травня на базі КСК «Фавор» Рівненського міського палацу дітей та молоді відбулися відкриті міжобласні змагання з кінного спорту в рамках щорічного благодійного марафону «З вірою в майбутнє» за сприянням відокремленого підрозділу Всеукраїнської Федерації кінного спорту України у Волинській області.
Про це повідомила тренерка-викладачка в клубі оздоровчої верхової їзди «АНТАРЕС» Антоніна Гордійчук на своїй фейсбук-сторінці.
У перший день змагань, 22 травня, звання найкращих конкуристів виборювали спортсмени з:
- КСК «Фавор» Рівненського міського палацу дітей та молоді;
- КСК «Forward» міста Івано-Франківськ;
- Клубу оздоровчої верхової їзди, рекреації та соціальної реабілітації «Антарес» міста Луцьк;
- КСК «Ромашка» с. Вишнів, Волинська область.
«Хочеться привітати з дебютом новачків в кінному спорті на своїх «крилатих Пегасах» з м. Івано-Франківськ КСК «Форвард» та їх чудового тренера Катю Бабій, які повезли додому три нагороди. І оремо хочеться відзначити хорошим добрим словом головного тренера КСК «Фавор», педагога з багаторічним стажем Ірину Демидюк, яка рік за роком вкладає душу і серце в своїх юних вершників, які зайняли найбільше призових місць на цих змаганнях», - йдеться у дописі.
Також відзначили учасників з луцького клубу «АНТАРЕС» Катерину Самойліч та Катерину Сударєву, які вибороли перші місця з манежної їзди у своїй категорії та Божену Галій КСК «Форвард» з міста Івано-Франківськ на красуні Адель.
І вперше в Україні у подібних змаганнях взяли участь особливі «сонячні» вершники, які приїхали з міста Луцьк з клубу оздоровчої верхової їзди «Антарес» під керівництвом Антоніни Гордійчук.
«Валентин Новосад, Андрій Мельник, Сергій Тимощук - це імена сміливих та вправних козаків, які вперше спробували себе в таких змаганнях. Юні вершники вправно виконували всі вправи, які їм задавала ведуча змагань і старанно демонстрували навички з верхової їзди, які вони вже опанували. Кожен виступ хлопців супроводжувався захоплюючими поглядами глядачів, а по завершенні бурхливими аплодисментами», - пише Антоніна Гордійчук.
А ще на змаганнях вперше організували благодійний танцювальний флеш-моб «Разом ми - велика сила» від «сонячних» діток, в якому прийняли участь і юні вершники. Організувала його Олена Балабаш, керівник ГО «Національна гідність» та заступник директора Луцького палацу учнівської молоді.
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Про це повідомила тренерка-викладачка в клубі оздоровчої верхової їзди «АНТАРЕС» Антоніна Гордійчук на своїй фейсбук-сторінці.
У перший день змагань, 22 травня, звання найкращих конкуристів виборювали спортсмени з:
- КСК «Фавор» Рівненського міського палацу дітей та молоді;
- КСК «Forward» міста Івано-Франківськ;
- Клубу оздоровчої верхової їзди, рекреації та соціальної реабілітації «Антарес» міста Луцьк;
- КСК «Ромашка» с. Вишнів, Волинська область.
«Хочеться привітати з дебютом новачків в кінному спорті на своїх «крилатих Пегасах» з м. Івано-Франківськ КСК «Форвард» та їх чудового тренера Катю Бабій, які повезли додому три нагороди. І оремо хочеться відзначити хорошим добрим словом головного тренера КСК «Фавор», педагога з багаторічним стажем Ірину Демидюк, яка рік за роком вкладає душу і серце в своїх юних вершників, які зайняли найбільше призових місць на цих змаганнях», - йдеться у дописі.
Також відзначили учасників з луцького клубу «АНТАРЕС» Катерину Самойліч та Катерину Сударєву, які вибороли перші місця з манежної їзди у своїй категорії та Божену Галій КСК «Форвард» з міста Івано-Франківськ на красуні Адель.
І вперше в Україні у подібних змаганнях взяли участь особливі «сонячні» вершники, які приїхали з міста Луцьк з клубу оздоровчої верхової їзди «Антарес» під керівництвом Антоніни Гордійчук.
«Валентин Новосад, Андрій Мельник, Сергій Тимощук - це імена сміливих та вправних козаків, які вперше спробували себе в таких змаганнях. Юні вершники вправно виконували всі вправи, які їм задавала ведуча змагань і старанно демонстрували навички з верхової їзди, які вони вже опанували. Кожен виступ хлопців супроводжувався захоплюючими поглядами глядачів, а по завершенні бурхливими аплодисментами», - пише Антоніна Гордійчук.
А ще на змаганнях вперше організували благодійний танцювальний флеш-моб «Разом ми - велика сила» від «сонячних» діток, в якому прийняли участь і юні вершники. Організувала його Олена Балабаш, керівник ГО «Національна гідність» та заступник директора Луцького палацу учнівської молоді.
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