Вперше в Україні у змаганнях з кінного спорту взяли участь «сонячні» діти з Луцька. ФОТО





Про це Антоніна Гордійчук на своїй фейсбук-сторінці.



У перший день змагань, 22 травня, звання найкращих конкуристів виборювали спортсмени з:



- КСК «Фавор» Рівненського міського палацу дітей та молоді;

- КСК «Forward» міста Івано-Франківськ;

- Клубу оздоровчої верхової їзди, рекреації та соціальної реабілітації «Антарес» міста Луцьк;

- КСК «Ромашка» с. Вишнів, Волинська область.









«Хочеться привітати з дебютом новачків в кінному спорті на своїх «крилатих Пегасах» з м. Івано-Франківськ КСК «Форвард» та їх чудового тренера Катю Бабій, які повезли додому три нагороди. І оремо хочеться відзначити хорошим добрим словом головного тренера КСК «Фавор», педагога з багаторічним стажем Ірину Демидюк, яка рік за роком вкладає душу і серце в своїх юних вершників, які зайняли найбільше призових місць на цих змаганнях», - йдеться у дописі.







Також відзначили учасників з луцького клубу «АНТАРЕС» Катерину Самойліч та Катерину Сударєву, які вибороли перші місця з манежної їзди у своїй категорії та Божену Галій КСК «Форвард» з міста Івано-Франківськ на красуні Адель.







І вперше в Україні у подібних змаганнях взяли участь особливі «сонячні» вершники, які приїхали з міста Луцьк з клубу оздоровчої верхової їзди «Антарес» під керівництвом Антоніни Гордійчук.



«Валентин Новосад, Андрій Мельник, Сергій Тимощук - це імена сміливих та вправних козаків, які вперше спробували себе в таких змаганнях. Юні вершники вправно виконували всі вправи, які їм задавала ведуча змагань і старанно демонстрували навички з верхової їзди, які вони вже опанували. Кожен виступ хлопців супроводжувався захоплюючими поглядами глядачів, а по завершенні бурхливими аплодисментами», - пише Антоніна Гордійчук.







А ще на змаганнях вперше організували благодійний танцювальний флеш-моб «Разом ми - велика сила» від «сонячних» діток, в якому прийняли участь і юні вершники. Організувала його Олена Балабаш, керівник ГО «Національна гідність» та заступник директора Луцького палацу учнівської молоді.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22-23 травня на базі КСК «Фавор» Рівненського міського палацу дітей та молоді відбулися відкриті міжобласні змагання з кінного спорту в рамках щорічного благодійного марафону «З вірою в майбутнє» за сприянням відокремленого підрозділу Всеукраїнської Федерації кінного спорту України у Волинській області.Про це повідомила тренерка-викладачка в клубі оздоровчої верхової їзди «АНТАРЕС»на своїй фейсбук-сторінці.У перший день змагань, 22 травня, звання найкращих конкуристів виборювали спортсмени з:- КСК «Фавор» Рівненського міського палацу дітей та молоді;- КСК «Forward» міста Івано-Франківськ;- Клубу оздоровчої верхової їзди, рекреації та соціальної реабілітації «Антарес» міста Луцьк;- КСК «Ромашка» с. Вишнів, Волинська область.«Хочеться привітати з дебютом новачків в кінному спорті на своїх «крилатих Пегасах» з м. Івано-Франківськ КСК «Форвард» та їх чудового тренера, які повезли додому три нагороди. І оремо хочеться відзначити хорошим добрим словом головного тренера КСК «Фавор», педагога з багаторічним стажем, яка рік за роком вкладає душу і серце в своїх юних вершників, які зайняли найбільше призових місць на цих змаганнях», - йдеться у дописі.Також відзначили учасників з луцького клубу «АНТАРЕС» Катерину Самойліч та Катерину Сударєву, які вибороли перші місця з манежної їзди у своїй категорії таКСК «Форвард» з міста Івано-Франківськ на красуні Адель.І вперше в Україні у подібних змаганнях взяли участь особливі «сонячні» вершники, які приїхали з міста Луцьк з клубу оздоровчої верхової їзди «Антарес» під керівництвом- це імена сміливих та вправних козаків, які вперше спробували себе в таких змаганнях. Юні вершники вправно виконували всі вправи, які їм задавала ведуча змагань і старанно демонстрували навички з верхової їзди, які вони вже опанували. Кожен виступ хлопців супроводжувався захоплюючими поглядами глядачів, а по завершенні бурхливими аплодисментами», - пише Антоніна Гордійчук.А ще на змаганнях вперше організували благодійний танцювальний флеш-моб «Разом ми - велика сила» від «сонячних» діток, в якому прийняли участь і юні вершники. Організувала його, керівник ГО «Національна гідність» та заступник директора Луцького палацу учнівської молоді.

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