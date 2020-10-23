Волинські спортсмени здобули 8 медалей на чемпіонаті України з велоспорту

У Рівному з 20 по 23 травня відбувся чемпіонат України та Кубок України з велосипедного спорту маунтенбайк.У змаганнях взяли участь 15 команд, 153 спортсменів з різних куточків України. Волинські спортсмени, учні ВОШВСМ показали чудові результати та поповнили скарбничку області 8 медалями, - пише пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.Так,стала чемпіонкою на дистанції шорт-трек і здобула срібло на Кубку України в дисципліні шорт-трек серед жінок.вибороли срібло в парній гонці крос-кантрі серед юніорок. В гонці шорт-трек у напруженій боротьбі велосипедистки здобули 1 і 2 місця.В гонці шорт-трек Валерія Іосенко виборола золото, а Уляна Левченко срібну нагороду. В гонці крос-кантрі Валерія Іосенко посіла 2 позицію.виборов 2 місце в гонці шорт-трек серед юнаків та посів 4 сходинку на дистанції крос-кантрі. 4 місця також посілив гонці крос-кантрі серед дівчат ів гонці шорт-трек серед юніорок.