Волинські спортсмени здобули 8 медалей на чемпіонаті України з велоспорту
Сьогодні, 17:45
У Рівному з 20 по 23 травня відбувся чемпіонат України та Кубок України з велосипедного спорту маунтенбайк.
У змаганнях взяли участь 15 команд, 153 спортсменів з різних куточків України. Волинські спортсмени, учні ВОШВСМ показали чудові результати та поповнили скарбничку області 8 медалями, - пише пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Так, Ірина Шиманська стала чемпіонкою на дистанції шорт-трек і здобула срібло на Кубку України в дисципліні шорт-трек серед жінок.
Валерія Іосенко і Уляна Левченко вибороли срібло в парній гонці крос-кантрі серед юніорок. В гонці шорт-трек у напруженій боротьбі велосипедистки здобули 1 і 2 місця.
В гонці шорт-трек Валерія Іосенко виборола золото, а Уляна Левченко срібну нагороду. В гонці крос-кантрі Валерія Іосенко посіла 2 позицію.
Владислав Грушецький виборов 2 місце в гонці шорт-трек серед юнаків та посів 4 сходинку на дистанції крос-кантрі. 4 місця також посіли Войтович Надія в гонці крос-кантрі серед дівчат і Левченко Богдана в гонці шорт-трек серед юніорок.
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У змаганнях взяли участь 15 команд, 153 спортсменів з різних куточків України. Волинські спортсмени, учні ВОШВСМ показали чудові результати та поповнили скарбничку області 8 медалями, - пише пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Так, Ірина Шиманська стала чемпіонкою на дистанції шорт-трек і здобула срібло на Кубку України в дисципліні шорт-трек серед жінок.
Валерія Іосенко і Уляна Левченко вибороли срібло в парній гонці крос-кантрі серед юніорок. В гонці шорт-трек у напруженій боротьбі велосипедистки здобули 1 і 2 місця.
В гонці шорт-трек Валерія Іосенко виборола золото, а Уляна Левченко срібну нагороду. В гонці крос-кантрі Валерія Іосенко посіла 2 позицію.
Владислав Грушецький виборов 2 місце в гонці шорт-трек серед юнаків та посів 4 сходинку на дистанції крос-кантрі. 4 місця також посіли Войтович Надія в гонці крос-кантрі серед дівчат і Левченко Богдана в гонці шорт-трек серед юніорок.
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