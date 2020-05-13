Засудили лучанина, який вбив колегу-далекобійника

Житель Луцька понад 7 років відбуватиме за ґратами покарання за смерть колеги на Дніпропетровщині.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Надвечір 27 жовтня 2019 року чоловік на території одного з підприємств у місті Новомосковську, будучи напідпитку, під час конфлікту вдарив ножем колегу-далекобійника.Потерпілий помер від отриманої травми.Суд, визнавши волинянина винним у вчиненні цього злочину, призначив йому покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі.