Засудили лучанина, який вбив колегу-далекобійника
Сьогодні, 17:28
Житель Луцька понад 7 років відбуватиме за ґратами покарання за смерть колеги на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Надвечір 27 жовтня 2019 року чоловік на території одного з підприємств у місті Новомосковську, будучи напідпитку, під час конфлікту вдарив ножем колегу-далекобійника.
Потерпілий помер від отриманої травми.
Суд, визнавши волинянина винним у вчиненні цього злочину, призначив йому покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Надвечір 27 жовтня 2019 року чоловік на території одного з підприємств у місті Новомосковську, будучи напідпитку, під час конфлікту вдарив ножем колегу-далекобійника.
Потерпілий помер від отриманої травми.
Суд, визнавши волинянина винним у вчиненні цього злочину, призначив йому покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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