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Засудили лучанина, який вбив колегу-далекобійника

Засудили лучанина, який вбив колегу-далекобійника
Житель Луцька понад 7 років відбуватиме за ґратами покарання за смерть колеги на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Надвечір 27 жовтня 2019 року чоловік на території одного з підприємств у місті Новомосковську, будучи напідпитку, під час конфлікту вдарив ножем колегу-далекобійника.

Потерпілий помер від отриманої травми.

Суд, визнавши волинянина винним у вчиненні цього злочину, призначив йому покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі.

Фото - ілюстративне

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Теги: лучанин, вбивство, суд, покарання
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