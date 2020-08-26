30-річний лучанин, перебуваючи під домашнім арештом, скоїв три злочини

30-річного лучанина, підозрюваного у шахрайствах та незаконному заволодінні транспортним засобом, взяли під варту.Про це пише пресслужба обласної прокуратури.Інформують, що судимий уже раз за незаконне заволодіння автомобілем молодик, щодо якого в суд скерували обвинувальний акт про вчинення ще одного такого ж злочину, перебуваючи під домашнім арештом, скоїв, як вважають слідчі, три нових кримінальних правопорушення.Чоловікові повідомили про підозру в тому, що він у квітні 2021 року шахрайським шляхом заволодів 5000 грн та мобільним телефоном.Окрім того, 27 квітня 2021 року молодик продав мотоцикл вартістю понад 63 тисячі гривень, яким також заволодів незаконно.Наступних 60 днів підозрюваний перебуватиме під вартою.