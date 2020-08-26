30-річний лучанин, перебуваючи під домашнім арештом, скоїв три злочини
Сьогодні, 17:58
30-річного лучанина, підозрюваного у шахрайствах та незаконному заволодінні транспортним засобом, взяли під варту.
Про це пише пресслужба обласної прокуратури.
Інформують, що судимий уже раз за незаконне заволодіння автомобілем молодик, щодо якого в суд скерували обвинувальний акт про вчинення ще одного такого ж злочину, перебуваючи під домашнім арештом, скоїв, як вважають слідчі, три нових кримінальних правопорушення.
Чоловікові повідомили про підозру в тому, що він у квітні 2021 року шахрайським шляхом заволодів 5000 грн та мобільним телефоном.
Окрім того, 27 квітня 2021 року молодик продав мотоцикл вартістю понад 63 тисячі гривень, яким також заволодів незаконно.
Наступних 60 днів підозрюваний перебуватиме під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише пресслужба обласної прокуратури.
Інформують, що судимий уже раз за незаконне заволодіння автомобілем молодик, щодо якого в суд скерували обвинувальний акт про вчинення ще одного такого ж злочину, перебуваючи під домашнім арештом, скоїв, як вважають слідчі, три нових кримінальних правопорушення.
Чоловікові повідомили про підозру в тому, що він у квітні 2021 року шахрайським шляхом заволодів 5000 грн та мобільним телефоном.
Окрім того, 27 квітня 2021 року молодик продав мотоцикл вартістю понад 63 тисячі гривень, яким також заволодів незаконно.
Наступних 60 днів підозрюваний перебуватиме під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
30-річний лучанин, перебуваючи під домашнім арештом, скоїв три злочини
Сьогодні, 17:58
Засудили лучанина, який вбив колегу-далекобійника
Сьогодні, 17:28
Стир у Луцьку розчистять від повалених дерев
Сьогодні, 17:20