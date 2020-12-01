вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку безкоштовно обстежують родимки та новоутворення на шкірі

У Луцьку безкоштовно обстежують родимки та новоутворення на шкірі
З 24 по 28 травня у шкірно-венерологічному центрі обласної інфекційної лікарні безплатно і без спеціальних направлень волиняни мають можливість обстежили родимки та новоутворення на шкірі.

Про це розповіла Суспільному медична директорка шкірно-венерологічного центру Лариса Карпюк.

Огляд організували у рамках Всесвітнього дня меланоми, який щорічно проводять у травні.

Меланома - це злоякісні утворення на шкірі. За новоутвореннями, зміною їх розміру або ж кольору треба уважно стежити та вчасно звертатися до лікарів, — каже Лариса Карпяк. Тим паче, що дерматоскопічне обстеження дуже просте та безболісне.

Серед людей, які прийшли на огляд — лучанка Катерина Радванська. Жінка має багато родимок на тілі. Розповіла: прийшла до шкірно-венерологічного центру на дерматоскопічний огляд вперше.

Під час огляду у жінки змін не виявили. Обов'язкова порада від лікаря користуватися фотозахисними засобами в літній період.

Лікарка Лариса Карпюк каже: меланома – злоякісна пухлина, на яку припадає 80% смертей. Після виявлення меланоми дерматологи скеровують пацієнтів в онкологічний центр. Завідувач онкоцентру Юрій Малімон розповів, що торік вперше діагностували 54 випадки меланоми. Кожен десятий пацієнт помер.

У перший день огляду за безплатними консультаціями до медиків шкірно-венерологічного центру звернулося 60 людей. Впродовж першого дня огляду дерматологи не виявили жодного підозрілого новоутвору.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, обстеження, шкірвендиспансер, родимки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку зокрема не буде світла 25 травня
Сьогодні, 19:00
Волинський боксер – призер міжнародного турніру. ФОТО
Сьогодні, 18:39
У Луцьку безкоштовно обстежують родимки та новоутворення на шкірі
Сьогодні, 18:30
30-річний лучанин, перебуваючи під домашнім арештом, скоїв три злочини
Сьогодні, 17:58
Волинські спортсмени здобули 8 медалей на чемпіонаті України з велоспорту
Сьогодні, 17:45
Схожі новини
Лучани завтра, 23 березня, зможуть безкоштовно перевіритися на туберкульоз Лучани завтра, 23 березня, зможуть безкоштовно перевіритися на туберкульоз
22 березень, 17:00
У Луцьку безкоштовно обстежували на гепатит С та ВІЛ: результати тестування У Луцьку безкоштовно обстежували на гепатит С та ВІЛ: результати тестування
01 грудень, 2020, 16:10
У Луцьку безкоштовно обстежуватимуть легені У Луцьку безкоштовно обстежуватимуть легені
01 вересень, 2020, 11:35
Пояснили, чому у луцькій лікарні пацієнти мусять платити за обстеження на томографі Пояснили, чому у луцькій лікарні пацієнти мусять платити за обстеження на томографі
04 березень, 2020, 10:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Танцювальний флешмоб від медиків волинської екстренки.ВІДЕО
Сьогодні, 03:33
 1
Вперше в Україні у змаганнях з кінного спорту взяли участь «сонячні» діти з Луцька. ФОТО
Сьогодні, 19:31
 0
Де на Волині та у Луцьку зокрема не буде світла 25 травня
Сьогодні, 19:00
 0
Волинський боксер – призер міжнародного турніру. ФОТО
Сьогодні, 18:39
 0
У Луцьку безкоштовно обстежують родимки та новоутворення на шкірі
Сьогодні, 18:30
 0
Медіа
відео
1/8