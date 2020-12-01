У Луцьку безкоштовно обстежують родимки та новоутворення на шкірі





Про це розповіла Лариса Карпюк.



Огляд організували у рамках Всесвітнього дня меланоми, який щорічно проводять у травні.



Меланома - це злоякісні утворення на шкірі. За новоутвореннями, зміною їх розміру або ж кольору треба уважно стежити та вчасно звертатися до лікарів, — каже Лариса Карпяк. Тим паче, що дерматоскопічне обстеження дуже просте та безболісне.



Серед людей, які прийшли на огляд — лучанка Катерина Радванська. Жінка має багато родимок на тілі. Розповіла: прийшла до шкірно-венерологічного центру на дерматоскопічний огляд вперше.



Під час огляду у жінки змін не виявили. Обов'язкова порада від лікаря користуватися фотозахисними засобами в літній період.



Лікарка Лариса Карпюк каже: меланома – злоякісна пухлина, на яку припадає 80% смертей. Після виявлення меланоми дерматологи скеровують пацієнтів в онкологічний центр. Завідувач онкоцентру Юрій Малімон розповів, що торік вперше діагностували 54 випадки меланоми. Кожен десятий пацієнт помер.



У перший день огляду за безплатними консультаціями до медиків шкірно-венерологічного центру звернулося 60 людей. Впродовж першого дня огляду дерматологи не виявили жодного підозрілого новоутвору.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 24 по 28 травня у шкірно-венерологічному центрі обласної інфекційної лікарні безплатно і без спеціальних направлень волиняни мають можливість обстежили родимки та новоутворення на шкірі.Про це розповіла Суспільному медична директорка шкірно-венерологічного центруОгляд організували у рамках Всесвітнього дня меланоми, який щорічно проводять у травні.Меланома - це злоякісні утворення на шкірі. За новоутвореннями, зміною їх розміру або ж кольору треба уважно стежити та вчасно звертатися до лікарів, — каже Лариса Карпяк. Тим паче, що дерматоскопічне обстеження дуже просте та безболісне.Серед людей, які прийшли на огляд — лучанка. Жінка має багато родимок на тілі. Розповіла: прийшла до шкірно-венерологічного центру на дерматоскопічний огляд вперше.Під час огляду у жінки змін не виявили. Обов'язкова порада від лікаря користуватися фотозахисними засобами в літній період.Лікарка Лариса Карпюк каже: меланома – злоякісна пухлина, на яку припадає 80% смертей. Після виявлення меланоми дерматологи скеровують пацієнтів в онкологічний центр. Завідувач онкоцентрурозповів, що торік вперше діагностували 54 випадки меланоми. Кожен десятий пацієнт помер.У перший день огляду за безплатними консультаціями до медиків шкірно-венерологічного центру звернулося 60 людей. Впродовж першого дня огляду дерматологи не виявили жодного підозрілого новоутвору.

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