Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 25 травня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 25 травня, очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24° тепла.
У Луцьку завтра, у вівторок, за прогнозами синоптів, також - мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23° тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24° тепла.
У Луцьку завтра, у вівторок, за прогнозами синоптів, також - мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23° тепла.
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