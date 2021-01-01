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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 25 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 25 травня
У Волинській області завтра, 25 травня, очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24° тепла.

У Луцьку завтра, у вівторок, за прогнозами синоптів, також - мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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